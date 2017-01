Am kommenden Freitag, 27. Januar und am Samstag, 28. Januar, jeweils 20.00 Uhr, lädt der Jodlerklub Bettlach zu seinen traditionellen Unterhaltungsabenden in die MZH Büelen in Bettlach ein. Der Jodlerklub hat wieder ein abwechslungsreiches Liederprogramm mit alten und neuen Kompositionen einstudiert; ebenfalls bereichern das Terzett mit Alexandra Lüthi, Kathrin Henkel und Urs Allemann (Begl. Res Fankhauser) sowie das "Mäntigs-Chörli" (Begl. Res Fankhauser/Roland Walker) das Programm mit Liedern, bzw. alten Schlagern.

Die klubeigene Theatergruppe präsentiert das Lustspiel in 2 Akten "Dürenand im Alpeland". Das Stück verspricht, dass die Lachmuskeln wieder sehr strapaziert werden.

Am Samstag spielt Vincenzo zum Tanz auf. Ebenfalls wartet eine schöne Tombola auf zahlreiche Abnehmer.

Plätze können unter Tel. 032 652 01 08 von 18.00 bis 19.00 Uhr reserviert werden.