Übergabe einer Spende von CHF 11'000.- an ALS Schweiz

Im November fand zum achten Mal das Ceilidh – ein schottischer Tanzabend – zugunsten von ALS Schweiz statt. Nun konnte der Check in Höhe von CHF 11'000.- an die Ehrenpräsidentin von ALS Schweiz, Esther Jenny, überreicht werden. Die Initiantin des Spendenanlasses, Jenny Bärlocher aus Würenlos, durfte mit Stolz auf das Ceilidh 2016 zurückblicken. 130 Gäste brachten ein sehr gutes Spendenergebnis zusammen.

10 Jahres-Jubiläum von ALS Schweiz im 2017

Und bereits schaut man nach vorne. In diesem Jahr feiert ALS Schweiz sein 10 Jahres-Jubiläum, weshalb das Ceilidh-OK den Aufwand nochmals erhöhen wird für das Ceilidh 2017, das am 11. November in der Würenloser Mehrzweckhalle über die Bühne gehen wird. Ziel ist natürlich die Steigerung des Spendenbetrags, um ALS-Patienten und Angehörigen Hilfeleistungen finanzieren zu können.