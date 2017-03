Bruno Probst, der Präsident des Triteams Oensingen, begrüsst die 33 Stimmberechtigten Mitglieder sowie die diversen Gäste zur 17. Generalversammlung. In der vergangenen Saison standen 51 AthletInnen in diversen Wettkämpfen in den Disziplinen Triathlon sowie Duathlon im Einsatz. Es gab 72 Podestplätze - alleine an den Schweizer Meisterschaften waren es 10 Medaillen, die im Team oder Einzeln erzielt wurden (Triathlon: Felix Struder, Lukas Berger 2x, David Stuber, Julian Bobst, Carmen Bucher, Jan Thalmann, Ladina Buss und Christian Rutschmann im Duathlon: Felix Studer, Eva + Sven Thalmann, Emanuel Bobst und Ladina Buss). Andreas Wälchli belegte bei 100 km Lauf von Biel den 3. Platz und Christian Rutschmann wurde bei Inferno Tritathlon Zweiter! Die erfolgreichen SportlerInnen wurden mit Schoggiosterhasen ausgezeichnet.

Es gab aber auch kritische Worte vom Präsidenten wie auch vom Sportchef Pascal Frieder. Besonders erfreulich ist jedoch auch die Trainingsmoral in den Kategorien Kids und Schüler – die Jüngsten sind top motiviert und werden von einem tollen Trainerstab bestens trainiert und betreut. Nebst sieben Austritten sind 4 neue junge Mitglieder (Andrin und Sarina Iseli, Corinne Rennollet und Mia Ruf) ins Team aufgenommen worden. In einem Monat sind die AthletInnen zum ersten Mal in der neuen Saison im Einsatz.

Am 3. Juni wird der Verein wiederum den Nicola Spirig Cup in Balsthal durchführen – alle interessierte Jugendliche sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass Triathlon Luft zu schnuppern. Das schon traditionelle Bike Rennen wird am 21. Oktober in Oensingen stattfinden. Weitere Infos erteilt der Präsident Bruno Probst gerne: bruno.probst@ggs.ch – die Homepage www.triteam.ch wird bald mit einem neuen Auftritt glänzen.