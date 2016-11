Der Treffpunkt Integration Region Windisch-Brugg und die öffentliche Bibliothek Windisch gehen 2017 eine Kooperation ein. Die von Kathrin Potratz geleitete Gesprächsgruppe der Frauen findet wöchentlich während Schulwochen am Mittwoch von 9.00 - 10.30 Uhr neu in den Räumen der Gemeinde- und Schulbibliothek Windisch statt. Der Schwerpunkt liegt bei Buchinhalten, lesen, schmökern, Deutsch lernen und sich informieren.

Neu werden in der Bibliothek zusätzlich zu Mundart Geschichten vier interkulturelle Geschichtenstunden für Kinder im Vorschulalter angeboten. Zwei Vernetzerinnen des Treffpunkts Integration erzählen Geschichten in ihrer Muttersprache. Diese Zusammenarbeit ist für beide Seiten ein Gewinn: Hemmschwellen zur Bibliothek und zu anderen Sprachen werden abgebaut, der Umgang mit Büchern und die Leseförderung in der Familie werden gestärkt.

Kontakt: Kathrin Potratz, treffpunkt-integration@windisch.ch

Carmen Böckli, bibliothek@windisch.ch