39 Senioren meldeten sich für die Ausfahrt nach Schafis zum Treberwurst-Essen im Weingut Tiersbier an. Es war das 8. Mal, dass wir dieses Gut aufsuchten und uns an Treberwurst, „Fasnachtschüechli“ sowie den verschiedensten Getränken erfreuten.

Wir starteten mit dem Car des Reiseunternehmers Willy Gloor, Veltheim, um 13 Uhr beim SBB-Bahnhof Oberentfelden, fuhren auf der Autobahn zügig in Richtung Welschland. Eigentlich sollte die Fahrt nach Schafis nicht direkt via Biel führen sondern über Täuffelen, Erlach und La Neuveville. Doch schien es, als ob alle Strassenbauer von unserem Vorhaben gewusst haben, jedenfalls zwangen uns diverse Baustellen laufend zu Programm-änderungen. Da war ein Brückendach zu niedrig, da unser Car zu schwer! Dank Orientierungssinn des Chauffeurs und seines Navis gelangen all die Baustellen-umfahrungen. Schliesslich fuhren wir dann halt doch über Biel und dem See entlang nach Schafis.

Dort wurden wir herzlich vom Ehepaar Tiersbier sowie der Servicehilfe Mery empfangen. Armin Kläfliger griff bereits in die Tasten seines Keyboards und sorgte für eine angenehme Unterhaltung. Rasch standen die Gagglon mit den dampfenden Wursträdli auf den Tischen. Dazu wurde Kartoffelsalat angeboten.

Willy Tiersbier stellte allerlei Flaschen auf die Tische, Weiss- und Rotwein, Mineral, Marc und zu den Chüechli Kaffee. Alles à discrétion! Der Musiker traf mit seinem Repertoir voll unseren Geschmack und so erscholl, wie in den Vorjahren, auch unsere Hymne „Sierra Madre del sur“ aus vollen Kehlen.

Alles hat mal ein Ende. Es wurde Aufbruch befohlen und um 18:15 Uhr fuhren wir, gestärkt und bester Laune, auf direktem Weg nach Oberentfelden zurück. Für diesen gelungenen Ausflug zeichnete übrigens Otto Schmid verantwortlich.

Dank auch an Willy Gloor für die angenehme Fahrt. Erstaunlich, wie er es verstand, der Umleitungen wegen durch engste Gässchen in den Dörfern zu fahren mit seinem Car!

Zu Erinnerung: am Nachmittag des 22. Februar 2017 findet die Winterwanderung statt im Gebiet „Berg“ – Schiessstand – Suhr.

Rolf „Bari“ Häusler 8. Februar 2017