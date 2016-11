Am 28. Oktober 2016 war es wieder so weit! Die Geltwiler Schulkinder, ihre Eltern, Geschwister und einige Lehrpersonen besammelten sich frühabends beim Restaurant Strebel. Ihre liebevoll geschnitzten Räbeliechtli sollten schon bald die Herbstnacht erhellen. Eingeladen war auch die Dorfbevölkerung, um diesen schönen Brauch zusammen mit den Schulkindern zu feiern.

Billy Baumann erzählte den Kindern als Einstieg am Dorfbrunnen das wunderschöne Bilderbuch vom Räbeliechtli und dem Glitzerstern.

Wie in der Geschichte, herrschte auch an der Geltwiler Schule am Vormittag dieses Freitags emsiges Treiben. Mit Unterstützung von einigen Müttern höhlten die Kinder am Morgen geduldig ihre Räben aus. Anschliessend schnitzten sie mit Hilfe von Guetzliformen hübsche Motive in die Räbenhaut. Die Kinder hatten tolle Ideen und waren mit viel Eifer an der kreativen Arbeit. Räbenduft erfüllte das ganze Schulhaus und kündigte schon frühmorgens den abendlichen Umzug an.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler am Dorfbrunnen der Geschichte gelauscht hatten, sangen sie für die Anwesenden traditionelle und moderne Räbeliechtli-Lieder. Diese hatten sie im Unterricht mit ihrer Klassenlehrerin Käthi Meier und der Musiklehrerin Anna Heese einstudiert. Anschliessend an die Erzählung wurden die Kerzen der Räbeliechtli angezündet und der Lichterzug setzte sich in Gang.

Die Route führte die Kinder und ihre Begleiter der Dorfstrasse entlang vom Restaurant Strebel zum Schürrain, wo bei einem ersten Zwischenhalt wieder gesungen wurde.

Der Abstieg Richtung Hagenmatt gab im letzten Licht des Tages den Blick auf ein zauberhaftes Nebelmeer frei. Auf dem Spaziergang nach Isenbergschwil funkelten die leuchtenden Räben mehr und mehr mit den Sternen und den glänzenden Kinderaugen um die Wette. Die verschiedenen Verzierungen und Motive der Lichter kamen auf dem dunklen unbeleuchteten Weg wunderbar zur Geltung.

Nach weiteren Singpausen ging es dann den steilen Anstieg hoch zurück zum Dorfschulhaus. Die Schulpflegemitglieder warteten bereits mit einem feinen Imbiss. Bei Wienerli, Suppe und Brot wärmten sich die Schüler und ihre Eltern im Gemeindesaal auf, wo der Abend gemütlich, mit viel Kinderlachen und angeregten Gesprächen zu Ende ging.