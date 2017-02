TAGEBUCH – Meine Gemeinde

Kappel

Nach neun Jahren als Präsident des Männerchors (MCK) Kappel trat Paul Hagmann auf die diesjährige Generalversammlung hin zurück. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig und mit Applaus Titus Marbet gewählt. Titus Marbet wirkte bereits vorher als Kassier im Vereinsvorstand mit. Aus den Händen von Paul Hagmann erhielt er symbolisch die präsidiale Glocke, mit welcher der Vorsitzende jeweils die Versammlungen eröffnet und schliesst. Vize-Präsident Roland Marbet würdigte die grosse Arbeit, die Paul Hagmann für den Chor geleistet hat.

Anschliessend wählte die Versammlung Manfred Pfitzner neu in die Vereinsleitung. Somit setzt sich der vierköpfige Vorstand des MC Kappel wie folgt zusammen: Titus Marbet (Präsident), Roland Marbet (Vize-Präsident und Kassier), Maurice Stampfli (Öffentlichkeitsarbeit, Gönner und Sponsoren) und Manfred Pfitzner (Aktuar, Fähnrich). Rolf Lämmli wurde in seiner Charge als Notenwart ebenfalls bestätigt.

Herausragende Ereignisse im verflossenen Jahr waren der traditionelle Auftritt für die Kappeler Geburtstagskinder Ende Oktober und die Raclette-Stube an der Chilbi. Bereits fasst der MCK Kappel ein neues Projekt ins Auge; für das Jahr 2018 wird man ein Programm unter dem Motto «Manne singe Schwizer Hits» einstudieren.

Zuvor aber wird der Männerchor Kappel unter der bewährten Leitung von Jasmine Asatryan sein grosses Frühjahrskonzert aufführen. Sechzig Männerstimmen werden 25 Songs unter den Titel «Hits und Evergreens aus aller Welt» präsentieren. Dieses musikalische Ereignis wird am 13. Mai 2017 in der Raiffeisen Arena in Hägendorf und am 20. Mai 2017 in Thalwil über die Bühne gehen.

Urs Amacher

Bildlegende

Der Vorstand des Männerchors Kappel (vl)

Roland Marbet, Maurice Stampfli, Jasmine Asatryan, Manfred Pfitzner, Titus Marbet