Bei schönstem Sonnenschein trafen sich etwas über 80 Seniorinnen und Senioren der SVP Aargau am Donnerstag-Nachmittag, 23.März 2017, auf der schönen Terrasse des Restaurants Sonne Leuggern, zu dem von der Firma Indermühle AG Rekingen, Herrn Werner Indermühle, gespendetem Apero. Die Spende wurde mit grossem Applaus verdankt. Die Organisatoren solcher Anlässe, Frau Therese Gloor, Niederlenz, und der Unterzeichnete danken auf diesem Publikationsweg für die Grosszügigkeit. Auch der Firma Knecht Mühle AG, Leibstadt, Herrn Hansjörg Knecht, danken wir für die gespendeten schönen Präsents-Geschenkkörbli für die Referentin/den Referenten. Nach dem Apero wechselten wir in den schönen, bereits aufgedeckten Restaurants-Saal zum Nachmittagsprogramm. Nach der Begrüssung und Bekanntgabe der eingegangenen Entschuldigungen folgten die Referate. Herr Marcel Ruf, Direktor der Justizvollzugsanstalt JVA, Lenzburg, sprach zum Thema „das Leben der Menschen hinter Gittern“. Herr Ruf verstand es uns Aelteren mit einem eindrücklichen Referat, bereichert mit Beamer-Bildern, darzulegen, was es für einen Menschen bedeutet, der einige oder längere Zeit in einer kleinen Gefängniszelle leben muss und sich an einen festgelegten Tagesablauf, wie z.B. Essen, Spazieren im Hof, Duschen, u.a. halten muss. Die Gefangenen erhalten eine Tagesentschädigung die sie für eigene Bedürfnisse verwenden dürfen. Ein Gefangener müsse auch für von ihm verursachte Schäden, wie Verunreinigungen, Zertrümmerungen von Einrichtungen, die er in oder an der Zelle anrichtet aufkommen, d.h. es wird ihm der entsprechende Betrag an seiner Tagesentschädigung abgezogen. Das Ziel sei aber, dass dem Gefangenen beim Austritt etwas Gespartes für den Start in die Freiheit bleibt. Die Lenzburger Anstalt werde streng und korrekt geführt. Der Vergleich mit anderen ähnlichen Institutionen, zeigt Lenzburg in den vorderen Ränge von eins bis zehn. Auch den Vergleich mit den Gefängnissen im Ausland lässt sich sehen. Dieses gute Resultat sei den guten Angestellten/Betreuer der Anstalt zu verdanken. Abschliessend beantwortet Herr Ruf noch Fragen der Anwesenden. Das sehr gute Referat wurde Herrn Ruf mit grossem Applaus verdankt.

Nach einer kurzen Pause trat die Gastreferentin Frau Nadja Pieren, Nationalrätin SVP, Burgdorf, ans Mikrophon. Sie stellte fest, dass das Thema „Familien-und gesellschaftspolitische Herausforderung“ u.a. dass die Familie der Kern unserer Gesellschaft ist und sich alles auf diesem aufbaut. Wir tun gut daran, diese nicht zu schwächen. Es ist gut dass sich die SVP konsequent für unsere Familien einsetzt. Hier geht es um die einfache

Frage „Freiheit für Familien gegen staatlicher Bevormundung“. Bis jetzt haben wir es gut, weil die ältere Generation gute Bedingungen geschaffen hat. Leider drücke die Politik, kräftig unterstützt von den Medien und den Schulen, in eine andere Richtung. Das würde verheerende Folgen haben, nämlich die Schwächung der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen und somit die staatliche Stärkung der staatlichen Bevormundung, denn die

Politik entscheidet immer mehr über uns was gut und was schlecht ist. So z.B. ist stossend wenn der Staat entscheidet, welches Familienmodell gut und welches schlecht ist. Ergänzend kommt Frau Pieren noch auf die bevorstehenden Abstimmungen, Altersvorsorge 2020 und das Energiegesetz zu sprechen und hält fest dass beide Vorlagen entsprechen den Empfehlungen der SVP abzulehnen sind. Die AHV-Rentenreform mit Rentenalter 65 für Frauen und den höheren Lohnabzügen löst das Problem nicht und schwächt den Bürger finanziell massiv und benötigt höhere Lohnabzüge. Zudem weiss man bereits heute, dass trotz der Milliardenreform auf

Kosten der Allgemeinheit ab 2027 schon wieder eine Finanzierungslücke der AHV zu erwarten ist.

Bei Annahme des Energiegesetzes müsste mit rund Fr. 80-- Mehrkosten pro Familie gerechnet werden. Dazu

kämen die verschärften Vorschriften im Gebäudebereich, z. B. Verbot von Oelheizungen, nicht über 18 Grad

heizen. Die Umsetzung des Energiegesetzes müsste mit geschätzten Kosten von Fr. 200 Milliarden bis 2050 gerechnet werden. Für die Lösung dürfen keine staatlichen Vorgaben gegeben werden. Dies ist dem Markt zu

überlassen, damit neue Technologien entwickelt werden und nicht staatliche Vorgaben die Entwicklung im Markt verhindern.

Auch dieser komplexe Vortrag wurde Frau Pieren mit grossem Applaus mit besten Wünsche für eine weiterhin erfolgreiche Bundespolitik verdankt.

Ab 16.00 h konnte das Restaurant Sonne das gute Zobig auftragen. Schluss der Veranstaltung um 17.00 Uhr.

Urs Säuberli, Hausen