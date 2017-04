Christkatholische Kirchgemeinde Obermumpf/ Wallbach

hg) Am Mittwochnachmittag hat sich wiederum eine Gruppe bei schönem Frühlingswetter neben der Kirche getroffen. Fleissige Hände haben Stechpalmenblätter geschnitten, aufgefädelt, Äpfeln poliert und bunte Maschen platziert. So sind bis am Abend zahlreiche Türkränze und Palmen entstanden.

Damit wurde die Kirche für den Palmsonntags Gottesdienst geschmückt.

Am Sonntag nach dem Gottesdienst waren alle wieder zum feinen Suppen-Zmittag eingeladen. Eva Frei hat zusammen mit ihrem 6-Köpfigen Küchenteam eine hervorragende Suppe gekocht. Der Start in die Osterwoche ist sehr gut gelungen.