Philipp Müller scheint seine lockere Art nach dem Vor- und Durchbringen seines verfassungsbrechenden und Volkswillen missachtenden Antrages zur MEI verloren zu haben. Vermutlich sind Herr Müller bei seiner Aktion und beim Ansinnen, diesen Antrag als „Volksverarschung“ vorzulegen, seine Denk- und Bewusstseinssinne erneut abhanden gekommen. Somit konnte / wollte er sich nicht mehr an den Volkswillen und Volksauftrag erinnern. Tragische Erinnerungslücke eines führenden FDPlers. Die Glaubwürdigkeit solcher Politiker und Politikerinnen ist mit Bestimmtheit nicht mehr gegeben. Bin überzeugt, allen Schweizer Politikern und Politkerinnen ist bekannt und bewusst, dass die EU, bzw. die 28 Mitgliedstaaten nie und nimmer ihrerseits die bilateralen Verträge mit der Schweiz aufkündigen würden. Diese Kündigungs-Heraufbeschwörung ist reine Show und Angstmacherei, angetrieben von EU Bücklingen und kriechenden Politgestalten. Was und wieviel würde der Brüsseler Gilde entgleiten? Milliardenbeträge blieben in der Schweiz. Solch verfassungsbrechende Räte aller Stufen bereiten Sorge. bruno klaus