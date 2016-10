Fraktionsbericht SP Baden

Ja zu Gesamtbudget 2017 und zur Tisa-freien Zone Baden

Die SP-Fraktion genehmigt das Gesamtbudget 2017. Schmerzlich ist für die SP, dass in der Optima Runde 2 im Produkt Kinder, Jugend und Familie und Volksschule erneut eingespart wurde. Wir sind der Meinung, dass nicht nur die Ausgabenseite optimiert werden muss, sondern gehören zu einer nachhaltigen und langfristigen Finanzpolitik auch Überlegungen auf der Ertragsseite. Einer Steuerfusserhöhung dürfen wir uns nicht weiter verschliessen, zu wichtig ist der Erhalt der Lebensqualität unserer immer noch attraktiven und lebensfrohen Stadt – gehen wir dies gemeinsam, sachlich und lösungsorientiert an.

Die SP-Fraktion ist der Meinung, dass sich die Investoren des Oederlin-Areals als grosse Gewinner des Mättelistegs an den Kosten beteiligen sollten und überlegt sich dazu einen Antrag zu stellen.

Die erarbeite Eigentümerstrategie RPB hat für die SP-Fraktion wichtige Eckpunkte festgehalten. So zum Beispiel, dass ethische Werte bei der Geschäftstätigkeit über das Gewinnstreben zu stellen sind, aktive Mitarbeiterförderung betrieben wird mit Karrierechancen und Leitungsfunktionen für Frauen und Männern und die soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, den Kundinnen und Kunden, den Lieferanten, der Eigentümerin und der Umwelt wird in der Unternehmensstrategie festgeschrieben.

Das Abkommen Tisa (Trade in Services Agreements) soll den grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistungen liberalisieren und den Marktzugang für ausländische Anbieter vereinfachen. Rund 50 Staaten nehmen an den Verhandlungen teil, neben der Schweiz auch die EU-Länder und die USA. Ziel dieses „Handelsabkommens“ ist eine weitestgehende Liberalisierung praktisch aller Bereiche des Service Public, also des Bildungswesens, des Gesundheitswesens, der öffentlichen Sicherheit, der Wasserversorgung, Energie etc. Diesen Angriff auf den Service Public gilt es für die SP-Fraktion abzuwehren, denn für uns ist der Service Public nicht verhandelbar.

Die SP-Fraktion befürwortet die Dringlichkeit der Motion Mallien, wird jedoch bei der Schlussabstimmung für Nichtüberweisung votieren. Gründe: Den Stadtammann erst nach dem 1. Wahlgang oder evtl, einem 2. Wahlgang Stadtrat zu bestimmen führt zu einem Dauerwahlkampf für die Parteien von Mai bis November. Dies belastet sowohl die Frauenpower und Manpower, als auch die Parteifinanzen stark. Die SP ist überzeugt, dass die Trennung der Stadtamman und Stadtratswahlen bei der Badener Bevölkerung zu einer Wahlmüdigkeit führen würde.

