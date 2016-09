Bei besten äusseren Bedingungen und hochsommerlichen Temperaturen konnten sich die Oberstufenschülerinnen und Schüler der Schule Seon vormittags in einem Leichtathletik-Mehrkampf messen. Mit grossem Eifer versuchten alle Teilnehmenden, ihre persönlichen Bestleistungen zu steigern und möglichst viele Punkte zu sammeln. Mädchen und Knaben jedes Schuljahrganges bildeten eine Kategorie. So konnten schliesslich folgende sechs Siegerinnen und Sieger ausgerufen werden: Nina Pfister, Alessio De Luca, Jessica Gutscher, Branten Britto, Lara Bodmer und Charangan Vasanthan.

Am Nachmittag standen weitere Aktivitäten auf dem Programm. So gab es Schülergruppen, welche im Wald und etwas kühlerer Umgebung versteckte OL Posten suchten und Teams aus verschiedenen Klassen, welche im sommerlich erhitzten Sand der Beachvolleyballfelder den Ball möglichst variantenreich übers Netz schlugen. Am erfolgreichsten war da Team „Bönzlis“ (Foto).