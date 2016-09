Der Seniorenausflug der Gemeinde Fischbach-Göslikon fand am vergangenen Donnerstag statt. 85 Personen inklusive der 4 Organisatorinnen fuhren mit 2 Cars Richtung Bodensee. In Kreuzlingen lud eine kurze Schifffahrt zum Geniessen ein. Das Ziel war die Blumeninsel Mainau, welche auch jetzt noch wunderbar blüht.

Gleich nach der Ankunft auf der Insel genoss die Gruppe das Mittagessen und das feine Dessert im Restaurant direkt am See. Nach dieser Stärkung konnte man an einer 1-stündigen Führung teilnehmen oder die Insel selber erkunden. Zu sehen gab es genug: Das Schmetterlingshaus zum Beispiel, die vielen Figuren aus Blumen oder den Kräutergarten. Einige genossen auch einen Kaffee in einem der Restaurants.

Um 16.30 Uhr trat man die Heimreise nach Fi-Gö an. Das Wetter an diesem Tag war der Gruppe wohlgesinnt. Bei 28 Grad und strahlendem Sonnenschein war der Ausflug auf die Insel Mainau ein voller Erfolg!



Vielen Dank an die Gemeindeverwaltung, welche diesen Ausflug jedes Jahr ermöglicht.