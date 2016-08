Am Samstag, 27. September, fand in der katholischen Kirche Gipf-Oberfrick die Vernissage zur Ausstellung „Geschichten voller Barmherzigkeit“ statt. Hulda Greuter und Manuela Vögeli hatten in Zusammenarbeit mit Gemeindeleiter Martin Linzmeier die Idee dazu entwickelt und umgesetzt. Die bekannten Schwarzenberger Figuren ermöglichen einen bildhaften Zugang zu biblischen Geschichten. Die szenischen Darstellungen mittels Figuren können den Betrachter, die Betrachterin ins Geschehen mit hineinnehmen und so Kindern und Erwachsenen einen neuen Zugang zu den biblischen Gestalten erleichtern.

Acht Szenen sind in Gipf-Oberfrick zu sehen. Sechs davon sind Szenen aus biblischen Erzählungen des Ersten und des Neuen Testaments, die von Gottes und menschlicher Barmherzigkeit erzählen. Die beiden anderen Szenen zeigen, wie sich in der Geschichte und heute Menschen von diesen biblischen Erzählungen zu eigenem Handeln anstecken liessen und lassen.

Hulda Greuter und Manuela Vögeli führten die Besucher zu einzelnen Szenen, die mit sehr viel Liebe zu Details gestellt sind. Mit Harfenklängen lud Marcel Greuter dazwischen zur Meditation ein. Die Ausstellung kann tagsüber noch bis 25. September in der katholischen Kirche besucht werden.