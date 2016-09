Bruno Weibel sensationeller 2. am Historic Grand Prix

Ganze drei Sekunden schneller als letztes Jahr fuhr Bruno Weibel am vergangenen Wochenende am Historic Grand Prix von Zandvoort in Holland. Bereits das Qualifying lief so gut, dass Weibel in der Startaufstellung von Platz drei starten konnte. Beide Mal wurde er jedoch unmittelbar nach dem Start vom Italiener Manfredo Rossi di Montelera überholt, seinerseits ein direkter Nachkomme der Rossi/Martini-Dynastie (alkoholische Getränke) und damit auch mit bestem Gerät unterwegs...

Im Samstags-Rennen zog Rossi di Montelera in seinem Lotus 22 davon wie ein Schnellzug und gewann das Rennen mit grossem Vorsprung. Bruno Weibel seinerseits musste sich mit dem undankbaren, jedoch für seine persönliche Bilanz sehr guten, vierten Gesamtrang begnügen. Seine Klasse gewann er, wie in den vergangen sieben Rennen, mit grossem Vorsprung.

Das zweite Rennen vom Sonntag war abermals von Rossi di Montelera geprägt. Diesmal jedoch nicht im positiven Sinne, denn die beträchtliche Ölspur, die er hinter sich her zog, machte einen Safety Car-Einsatz nötig. Bekanntlich dürfen die Kontrahenten hinter dem Safety Car einander nicht überholen, was dem auf dem zweiten Platz liegenden Bruno Weibel in die Karten spielte. Er verteidigte seinen zweiten Rang nicht nur gut, sondern kämpfte nach dem fliegenden Restart hart um Platz eins. Nur um haarscharfe drei Zehntel verpasste er den Gesamtsieg und damit neben dem grössten Pokal auch eine edle Schweizer Uhr. Für kurze Zeit mochte er sich über den sensationellen zweiten Platz nicht richtig freuen, bis er erfuhr, dass ihm, trotz schwächerem Auto, die schnellste Rennrunde gelang.

Formel Junior - nichts für Bubis

Die FIA Lurani Trophy ist eine offizielle Rennserie des Motorsportweltverbands FIA und damit die offizielle Europameisterschaft für sogenannte Formel Junior Rennwagen, einer Rennkategorie für einsitzige, offene Rennwagen aus den Sechzigerjahren. Der von Bruno Weibel pilotierte Lotus 20 ist jenes Auto, mit welchem Rennfahrerlegende Jo Siffert 1961 Europameister wurde, was dem 38jährigen Urdorfer im vergangenen Jahr ebenfalls auf Anhieb gelang.

Fotos: Cengiz Gülkökü