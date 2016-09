Flohmarkt am „Sunnhaldefäscht“ vom 30. Oktober 2016

Auch dieses Jahr findet am Sunnhaldefäscht vom 30. Oktober im Altersheim in Untersiggenthal der beliebte Flohmarkt statt. Start ist um 11. 30 Uhr. Mit dem Erlös wird etwas Besonderes für die Bewohnerinnen und Bewohner finanziert.

GGesammelt werden grosse und kleine, gut erhaltene, neuwertige und saubere Artikel.

Die Gegenstände können an den folgenden Daten, zu den angegebenen Zeiten, in der grossen Garage beim Altersheim in Untersiggenthal abgegeben werden.

Mittwoch, 5. 10., 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Samstag, 8. 10., 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Mittwoch, 12. 10., 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Samstag, 15. 10., 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Montag, 17. 10., 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Mittwoch, 19. 10., 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Samstag, 22. 10., von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Montag, 24. 10., 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Mittwoch, 26. 10., 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Samstag, 29. 10., 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Kleinmöbel und andere sperrige Gegenstände können nur am Samstag, 29. Oktober, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, gebracht werden.

Nicht angenommen werden Kleider, Schuhe,grosse Möbelstücke wie Betten und defekte, unbrauchbare oder schmutzige Artikel.

Die Annahmen werden durch kompetente, erfahrene Mitglieder des Flohmarkt-Teams betreut.

Die Lagerkapazität ist beschränkt.

Herzlichen Dank für Ihren wertvollen Beitrag!

Weitere Infos unter Tel. 056/288 33 85