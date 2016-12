Am Samstag, 3. Dezember fand der jährliche Sponsorenlauf «Skateathon» statt. Gestartet wurde wie immer pünktlich um 10:00 Uhr. Während 10 Minuten galt es, möglichst viele Runden zu drehen und so Geld für den Club zu sammeln. Mit viel Elan und Spass wurde so manches Spitzenresultat erreicht. Das gesammelte Geld kommt der Clubkasse zugute und finanziert unter anderem das Eis und weitere anfallende Vereins-Kosten – alles in Allem ein wichtiger Anlass.

Der Showblock der Kaderläuferinnen und die Sternli Parcours lockerten das Programm auf und gab den Zuschauern die Möglichkeit das Können der jungen Athletinnen zu bestaunen.

Für Verpflegung und Getränke wurde ebenfalls reichlich gesorgt und somit wurde auch die Kälte erfolgreich vertrieben.

Auch der Samichlaus fand den Weg in die Eishalle und drehte mit den Kindern ein paar Runden. Dabei belohnte er die Läuferinnen mit einem Chlaussäckli und erfreute so manches Kinderherz.

Dieses Jahr erhielt der EC Mittelland zudem eine neue Clubjacke und der Jacken-Sponsor Michi Huwyler war ebenfalls zu Besuch am Skateathon. Die Läuferinnen sind stolz auf ihre neue Jacken und tragen sie gerne in den Trainings und an den Wettkämpfen. Ein herzliches Dankeschön an den Jacken-Sponsor Huwyler Sport Beromünster.