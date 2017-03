Fröhliches Frühlingsfest beim Rudolf Steiner Kindergarten Rheinfelden

Am Samstag, den 25 März vergnügten sich Gross und Klein am gelungenen und gut besuchten Frühlingsfest des Rudolf Steiner Kindergartens Rheinfelden. So konnten die Kinder bereitstehende Blumentöpfe bemalen und diese auch gleich mit Frühlingsblumen bepflanzen. Auch die Hüpfspiele wie „Himmel und Hölle“ oder das Spiel mit Marmeln fanden regen Zuspruch. Natürlich durften das Tischtheater und das Ponyreiten, das auch dieses Jahr wieder der Renner war, nicht ausgelassen werden! Während sich die Kinder vergnügt beim Spiel selbst beschäftigten, nutzen ihre Eltern die Gelegenheit, an der wärmenden Frühlingssonne bei Kaffee und einem feinen Stück Kuchen vom riesigen Buffet einen Schwatz abzuhalten oder an einem der bereitstehenden Stände ein kleines Ostergeschenk einzukaufen.