Es geht hier um die Tragbarkeitsregel für die Vergabe von Hypotheken, bei Rentnern. Nur in einer Zeit wie heute, wo die Negativ Zinsen auch ein Begriff geworden sind, dann für die Banken doch auch die Frage der Refinanzierung (Fristigkeit) dieser Gelder für Hypotheken. Es gab eine Zeit, wo man Hypotheken noch mit Spargeldern finanzierte. Dann wegen der Gefahr der nicht kongruenten abgesicherten Fristigkeiten es anders auch geschah. Durch die Aufnahme bei inländischen wie ausländischen Banken, Versicherungen, wie auch grossen Firmen, einer AHV. Man hatte die Frisigkeiten zu beachen. Später kamen auch Absicherungsprodukte dazu. Möchte hier nicht näher darauf eingehen, das würden den Rahmen von so einem Leserbrief sprengen. Und nach der Finanzkrise, keine Bank traute mehr einer anderen Bank, hatten wir dann vieles nicht nur in der Schweiz wie auch im Ausland anders zu beurteilen. Dazu kamen noch die strukturierten Produkte, so auch die Milliarden-Klagen der Amerikaner. Auch dies geschah, dass man sagte, warum sich nicht die 2. Säule auszahlen zu lassen, um noch eine bessere Rendite zu erzielen. Und nicht nur in der Schweiz, auch im Ausland, der Staat musste Banken helfen. Und man kann es drehen wie man will, wenn es dann zu solchen Umständen kommt, dass dann jede in Verantwortung stehende Bank, so hoffe ich, Vorsicht zu walten hat. Nicht nur bei Rentnern, nein auch bei anderen Jahrgängen. Und das mit mehr Spielraum den Banken zu gewähren, ich weiss nicht wie hier darauf zu antworten. Sicher richtig hier beurteilt, einfach den Menschen sehen, ob man ihm einen Dienst erweist, wenn man zu etwas ja oder nein sagt. Was dann doch zu einem Problem werden kann, also nicht nur für den Rentner, nein für unsere ganze Gesellschaft und auch für unseren Staat.