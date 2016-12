Bis sich die Radwegsituation rund um den Hallwilersee verbessern wird, werden noch etliche Jahre vergehen? Zur Zeit steht das Millionen-Radwegprojekt von Staufen nach Seon vor der Realisierung. Eine gute Nachricht für Radfahrerinnen und Radfahrer! Wie der Radweg aber danach in Seon weiter geführt werden soll, „steht wohl noch in den Sternen!“ Könnte nicht die Fortsetzung mit Radstreifen eine Zwischenvariante sein? Dies würde lediglich bedingen, dass die Hauptstrasse in Form einer Kernfahrbahn (ohne Mittellinie) durchs Dorf geführt werden müsste. Ausgangs Seon, in Richtung Hallwil, besteht bereits eine sichere Radwegverbindung nach Boniswil/Seengen. Sie müsste in diesem Zusammenhang aber als offizieller Radweg (Signal SSV 2.60) ausgeschildert und die Radfahrenden im Abzweigungsbereich verpflichtend (Bodenmarkierung, Abbiegepfeile, roter Teppich, Inselschutz) auf den Radweg geführt werden. Vom Schloss Hallwil aus führt ein bestehender Radweg zum Dorfeingang Boniswil. Für Radfahrende in Richtung Meisterschwanden, weist die östliche Hallwilerseeseite (K 251) in den Innerortsbereichen bereits Radstreifen auf und das Ausserortsstück, zwischen Tennwil und Meisterschwanden, wurde in diesem Zusammenhang mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Km/h belegt. Die wohl unbestritten gefährliche Strecke für Velofahrende, befindet sich nach wie vor auf der gegenüberliegenden, westlichen Seeseite (K 249). Eine analoge Signalisation und Markierung könnte auch auf jener Seeseite, unter Miteinbezug des bestehenden Radweges (Birrwil-Beinwil a.S.) die Sicherheit der Radfahrenden ebenso erheblich verbessern! Im Zusammenhang mit der gegen-wärtigen Kantonsstrassensanierung in Boniswil, würde sich ein erster Anfang dazu bieten! Der kurze Ausserortsbereich (Boniswil-Birrwil), welcher analog der östlichen Seeseite teils locker bebaut ist, müsste ebenfalls in den Kernfahrbahnbereich (mit Geschwindigkeitsreduktion) eingebunden werden können. Beim Bahnübergang in Birrwil (Höhe Abzweigung Schifflände) müssten die Radfahrenden wiederum mit einer signalisationsmässigen Radweg-Verpflichtung auf den oberhalb des Bahngeleises verlaufenden Radweg geführt werden. In Beinwil a.S. (und von dort aus nach Mosen) liesse sich unter Miteinbezug der ebenfalls vorhandenen (asphaltierten) Feldwege, zwischen dem Dorf und dem See, ebenso eine Lösung finden! Während der Radfahrer-Saison umrunden tausende von Velofahrenden, unter ihnen auch Familien mit Kindern, den Hallwilersee. Weil die bestehende Radroutenbeschilderung vielerorts über Naturstrassen verläuft und (geländebedingt) erhebliche Höhenunterschiede aufweist, benutzen Letztere nota bene (…) und explizit, aus nachvollziehbaren Gründen, auch die Rennvelofahrenden, die Hauptstrasse. Radstreifen gelten allgemein als geeignete Massnahme, um den Radfahrenden eine eigene Verkehrsfläche zur Verfügung zu stellen und ihre Sicherheit zu erhöhen. Radstreifen würden eine sicherheitsrelevante Zwischenlösung darstellen und wären eine Alternative zur „Radweg-Vision“ dem See entlang, welche vom Gemeindeverband (Lebensraum Lenzburg Seetal) zwischenzeitlich als unrealisierbar fallen gelassen - und bereits ad acta gelegt worden ist.