Der HC Dietikon-Urdorf findet sich nach einer schwachen Hinserie in der Abstiegsrunde wieder. Gegen sieben Gegner – vier kennt man aus dieser Saison schon – muss man in 14 Spielen den vierten Platz erreichen, um den Ligaerhalt am 29. April in der Tasche zu haben.

Noch eine Woche also. Dann geht es wieder los. Den HC Dietikon-Urdorf erwartet zum Auftakt der Rückrunde eine schwierige Aufgabe. Die Reise führt nach Heiden ins Appenzellerland. Dort waren die Limmattaler schon einmal. Im August nämlich, als vor dem offiziellen Meisterschaftsbeginn die erste Runde im Schweizer Cup gegen die BSG Vorderland anstand. Damals zeigte die von Carlo Filippi gecoachte Mannschaft eine über weite Strecken gute Leistung, brach aber im Schlussabschnitt ein. Die 24:19-Führung nach 47 Minuten wurde noch verspielt und es ging in die Verlängerung. Plötzlich lief Vorderlands Torhüter Rothenberger heiss, nachdem er in der regulären Spielzeit nicht so recht auf Touren kam. Er war einer der Hauptverantwortlichen, dass Dietikon-Urdorf nicht in die nächste Runde einzog. Wenn die sich die Limmattaler an ihm nicht die Zähne ausbeissen und des Mittelmanns (Schwinn) Kreise einschränken können, dürfte auch ein Sieg im Bereich des Möglichen liegen.

Zwei Zuzüge, ein herber Verlust

In der kurzen Pause zwischen Weihnachten und Neujahr hat sich Einiges getan beim HCDU. Neu im Team ist Vladislav Michalko. Der Slowake trainierte zu Beginn der Saison bei der SG Yellow / Pfadi in der Nationalliga B. Dort kam er allerdings zu keinem einzigen Einsatz. Nun wird der 25-jährige Rückraumspieler beim HC Dietikon-Urdorf sein Glück versuchen. Eine sprachliche Barriere besteht praktisch nicht, sein Deutsch ist schon ziemlich gut. Bei allfälligen Problem dürfte Trainer Jan Sedlacek – auch er ist ja aus der Slowakei – helfen können.

Zudem ist ein bekanntes Gesicht zurück in den Reihen der Limmattaler. Francesco Biffiger! Der talentierte Linkshänder spielte die Vorrunde in der Nationalliga B beim HC Wädenswil. Dort wird auch weiterhin aktiv sein. Er verfügt über eine Doppellizenz, weshalb er auch in der 1. Liga spielen darf. Sein Zurückkommen weckt Hoffnungen, war er doch letzte Saison eine wichtige Stütze beim HCDU. Und das obwohl er erst 20 Jahre alt ist.

Nicht mehr mittun kann hingegen Luzi Tiefenauer. Der eigentliche Kapitän und Urgestein des HCDU hat sich im Kniebereich so schwer verletzt, dass er nicht mehr auf das Spielfeld zurückkehren kann. Der 31-jährige Rückraumspieler ist ein herber Verlust für die Limmattaler, spielerisch wie auch menschlich.

Verletzte kehren zurück

Deshalb musste auch ein neuer Kapitän bestimmt werden. Neu ist Oliver Anderegg der Anführer der Mannschaft. Der 30-Jährige, der eben erst Vater geworden ist – herzliche Gratulation an dieser Stelle! – spielt schon lange im Verein, wenn er auch eine längere Pause einlegen musste, da er sich an der Schulter verletzt hatte. Nun hält diese aber schon länger wieder und er wird der Mannschaft auch in der Rückrunde eine wichtige Stütze sein.

Zudem kommen auch Spieler zurück ins Team, die in der Hinrunde verletzt ausfielen. Jason Brandts Fussverletzung ist soweit ausgeheilt und David Röthlisberger dürfte nach seinem Kreuzbandriss auch bald wieder mittun können. Ein Fragezeichen steht hinter Damian Biffigers Rücken. Im Moment ist er im Training und kann sich soweit schmerzfrei bewegen. In der Vorrunde zwickte es aber auch immer wieder stärker, sodass er auf einige Spiele verzichten musste.

Ob und wann Reto Caprani zurückkehrt, ist auch noch unklar. Seine Patellasehne macht ihm noch immer zu schaffen. In der Rückrunde dürfte es aber wieder für Einsätze reichen.

Diese Rückrunde startet eben am 21. Januar, dem nächsten Samstag. Danach folgt in Neuhausen am Rheinfall ein weiteres Auswärtsspiel, bevor nach einem spielfreien Wochenende (Final4 in Olten) das erste Heimspiel gegen Wettingen ansteht.