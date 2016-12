Ein solch durchschlagender Erfolg kam vermutlich in den kühnsten Träumen von Fritz Schuhmacher und Ernst Schütz bei der Gründung der Senioren Mountainbike-Gruppe Bremgarten im Jahre 2010 nicht vor. Bangten sie damals noch, ob sich jeweils pro Tour die notwendigen fünf Biker überhaupt einfinden werden, weisen die Ausfahrten in diesem Jahr einen Schnitt von mehr als 25 Teilnehmern aus. Die von allen Teilnehmern an den je 14 Sommer- und Wintertouren sowie dem Techniktag zurückgelegte Strecke beträgt über 26'000 Kilometer, also mehr als um die halbe Erdkugel. Alle Fahrerinnen und Fahrer zusammengezählt verbrachten sie über 2'000 Stunden im Sattel. Der treuste Biker war Jack Rüttimann, der an allen 29 Anlässen teilgenommen hat, gefolgt von Gino Borradori mit 25 und Peter Weber mit 24 Teilnahmen.



Zufriedene Biker

Warum kann die Senioren Mountainbike-Gruppe Bremgarten einen solchen Erfolg in dieser kurzen Zeit aufweisen? Das ist in erster Linie das Verdienst von Ernst Schütz und seinem Leiterteam mit Roger Bischofberger, Köbi Hunziker, Köbi Schüttel und Hans Suter. Im nächsten Sommer wird noch Benno Stutz dazu stossen, welcher gegenwärtig die Leiterausbildung absolviert. Die Leiter setzen die schon zu Beginn aufgestellten Qualitäts-Richtlinien wie funktionstüchtige, gefederte Räder mit Scheibenbremsen und Stollenpneus, genügend Kondition für Halbtagestouren von 35 bis 45 km Länge und ca. 600 Höhenmetern und eine angepasste Technik konsequent voraus. Im Laufe der Jahre ergänzten sie das schon attraktive Angebot noch mit Tagestouren, dem Techniktag zu Beginn der Sommersaison und regelmässigen Touren im Winterhalbjahr. Eine durchgeführte anonymisierte Umfrage bestätigte die Richtigkeit dieser Zielsetzungen. Zusätzlich schätzten fast 60% den Trailanteil mit erhöhten Schwierigkeiten und dem entsprechenden Üben bei der Tour. Das Gros der an der Umfrage teilgenommenen Bikern lobten vor allem die Kompetenz des Leiterteams, die abwechslungsreichen und dem Können der Teilnehmer angepassten Touren sowie die gute Kameradschaft und Stimmung in der Gruppe. Kein Wunder fand auch das Zusammensitzen im Restaurant nach der Tour in den Antworten eine positive Erwähnung, und nahmen 40 Senioreninnen und Senioren am Schlusshock vom letzten Mittwoch teil.