Nach langem Arbeiten bei der Firma Waser AG für die Lagerkasse ging es endlich los. Voller Vorfreude traf sich die Klasse 6a vom Schulhaus Storebode Möhlin auf dem Parkplatz der Steinlihallen. Früh am Morgen fuhren wir mit dem Eurobus los. Nach 4 Stunden trafen wir mit leichter Übelkeit und Jubel in Blatten VS ein.

Am gleichen Tag machten wir Bekanntschaft mit dem Schnee. Viele Schüler standen das erste Mal auf den Skis. Bereits am Abend konnten alle Anfänger selbständig den Bügellift benutzen.

Nach dem Skifahren gingen wir erschöpft zurück, bezogen unsere Zimmer und liessen den Abend ausklingen. Die weiteren Tage verbrachten wir auf der Skipiste: Die Anfänger machten weiter Fortschritte und kamen langsam vom Anfängerhügel weg. Die Profis machten Bekanntschaft mit der schwarzen Piste. Wir freuten uns jeden Abend auf das leckere Essen. Neben einem Rätselabend und einem Töggeli-Turnier gab es auch einen bunten Abend, den wir Schüler selber organisiert haben. Trotz ein paar kleinen Unfällen hatten wir eine unvergessliche Woche mit Skirennen, Pistenbullyfahren und vielen anderen tollen Erlebnissen. Viel zu schnell ging diese Woche vorbei und der Eurobus fuhr uns zurück nach Möhlin, wo unsere Familien auf uns warteten.

Ein herzliches Dankeschön an das grossartige Leiterteam: Voran unserem Lehrer Matthias Schuler, der uns dieses tolle Lager ermöglicht hat. Frau Ursula Oesch, die uns jeden Tag kulinarisch verwöhnte. Frau Yolanda Hassler, Frau Aline Spahr und Herr Mario Alesci, die den Anfängern den Start auf den Skiern leicht machten und den Fortgeschrittenen den letzten Schliff gaben.

von Jaele, Soraya, Olivia, Aliya