Pratteln – Weihnachtsmarkt – Frenkendorf

Pratteln und Umgebung, das war wegen dem Wetter einfach für uns eine Wanderung wert. Dies bei Bilderbuchwetter am 20. Novemer 2016. Kurz etwas zu diesem Ort, also unserem Nachbarort. Im Norden durch den Rhein (Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz) und im Süden durch das Gempenplateau und den Adlerberg. Zur Gemeinde gehören auch das Industriegebiet Schweizerhalle und ein Teil des grossen Rangierbahnhof Basel-Muttenz. Nachbargemeinden von Pratteln sind Augst, Füllinsdorf, Frenkendorf, Muttenz, das solothurnische Gempen sowie auf der nördlichen Rheinseite das deutsche Grenzach-Wyhlen. Dann das Wetter am 20. November 2016, einfach ein Bilderbuch Wetter. Zudem hatte es auch noch den Weihnachtsmarkt, wo Schüler/Innen von der Sekundarschule und der Seniorenverein Frenkendorf und Umgebung so einiges gemeinsam gebasteltes an einem Stand zu verkaufen hatten. So konnte man auch Grüezi sagen zu Bekannten aus Frenkendorf und Füllinsdorf. Und die Bilder sollen zeigen einfach die Landschaft bei uns. (Pratteln – Frenkendorf – Füllinsdorf – Liestal) . Vom Dorf Pratteln ging es dann hinauf zum Madlenchöpfli, wo es die Aussicht hat bis nach Basel, St.Chrischona und dem Südbadischen. Unser Vorteil, wir leben im Dreiland, nämlich Nordwestschweiz – Südbaden und dem Elsass. Eine Gegend, die man gern haben muss.