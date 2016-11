Sechs ganz unterschiedliche Kunstschaffende stellen aus in Aarau. Das Besondere daran: Es ist keine Galerie und kein Museum, sondern ein momentan leerstehender Show-Room einer Garage. Und: Alle Kunstschaffenden stellen zum ersten Mal aus oder haben schon längere Zeit nicht mehr ausgestellt.

Die Kunstschaffenden vertreten Malerei, wie Karin Brugger und Ruedi Rüegsegger. Ihre Werke drücken wie bei Karin Brugger ihre Emotionen und Hoffnungen aus oder sind bei Ruedi Rüegsegger das Resultat einer intensiven Auseinandersetzung mit den Werken der Kunstgeschichte, vorwiegend der Renaissance. Chiara Fiorini gestaltet ihre Werke auf transparentem PVC. Im Gegenlicht strahlen und leuchten sie fast wie Glasmalerei. Sie sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit der Natur, mit dem Verhältnis von uns Menschen mit der Natur. Ihr Partner, Dominique Starck, ist sonst eher bekannt als Musiker, hat er doch schon namhafte Preise gewonnen und kann auf viele Konzerte und CDs zurückblicken. Sein Music Award for Solo Ambient Music in den USA wurde hierzulande viel zu wenig beachtet. Nun zeigt sich aber, dass die kompositorische und musikalische Suche nach Stille und innerer Ruhe auch ihren Ausdruck findet in Starcks fotografischem Werk. Seine faszinierenden Fotografien laden unsere Augen und unsere Seele zum Verweilen ein, zum Staunen, zum Besinnlichen. Ebenfalls mit dem Fotoapparat arbeitet Pino Stranieri, aber auf ganz andere Art. In aufwendigen Sessions fängt er ein Bild eines Insektes ein, immer sind es lebende Insekten, nie totes Material. Ein einzelnes Härchen, auf dem noch der Rest eines Staubfadens glitzert, entwickelt eine fast hypnotische Wirkung auf den Betrachter. Oder er vertieft sich in eine Landschaft, deren „Bild“ einem das Bekannte völlig neu und unerwartet sehen lässt. „Wow, wo ist das? In Kanada, in den USA?“, ist man geneigt zu fragen. Um dann zu lesen, dass der Künstler am Hallwylersee oder an der Aare bei Biberstein stand. Ebenso setzt er sich mit Menschen auseinander. In sinnlichen, nie provokativen, oft grossformatigen Aufnahmen mit bis zu 2x3 Metern drückt er aus, was für ihn das Wunder des Menschen und des Körpers darstellt. HR Heller wiederum hatte in jungen Jahren grosse Erfolge, nun möchte er zeigen, dass sein künstlerisches Anliegen genauso wichtig ist wie seine berufliche Arbeit als Grafiker mit eigenem Atelier. Er setzt zum Beispiel Fragmente oder Ausschnitte von „erkennbaren“ Menschen verfremdet um auf einem langen Stück Baumrinde. Dieses lässt er längere Zeit dem Wind und Wetter ausgesetzt und spürt der Frage nach, was die Zeit macht mit unseren Werken. Danach wird das Objekt nachbearbeitet, ausgestaltet und konserviert. Das Ergebnis? Man muss es sehen.

Alle sechs Kunstschaffenden sind aus Aarau und Umgebung oder haben einen Bezug zu unserer Region. Alle sechs Kunstschaffenden verdienen es, neu oder wieder entdeckt zu werden.

Die PopUp-Ausstellung ist geöffnet an vier Wochenenden, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag. Die Vernissage findet statt am Freitag, 27. November 2016, an der Bleichemattstrasse 43 in Aarau. Die Öffnungszeiten sind Fr 18-21 Uhr, Sa 18-21 Uhr und So 14-17 Uhr. Die Finissage, die von einem Konzert des Jazz-Duos Käppeli / Starck gekrönt wird (Perkussion und Gitarre), am So, 18. Dezember, ab 14 Uhr.

Weitere Information gibt es auf www.tuwasko.com

Dass die Ausstellung zustande kam, grenzt an ein kleines Wunder. Dass die Räume äusserst günstig zur Verfügung standen, dass Stellwände freigegeben wurden, das sind nur zwei kleine, aber eindrückliche Beispiele dafür. Es gab und gibt einen enormen Goodwill und eine enorme Hilfsbereitschaft, um diesen Anlass ausserhalb der gängigen Geleise des Kunstbetriebes zu ermöglichen.