PluSport Region Olten konnte den Sieg von 2015 wiederholen

Die Behindertensportgruppe PluSport Region Olten nahm am 30. Oktober am Procap Sport-Netzballplus-Turnier in der Stadthalle Olten teil.

Im letzten Jahr belegte ein Team von PluSport Region Olten den ersten und letzten Platz. Die Leiterinnen und Leiter machten einen guten Job im Training. Es konnten sich alle Mannschaften steigern. Der Erfolg blieb somit nicht aus. Alle platzierten sich in der vorderen Hälfte. Das Team Idefix konnte das Turnier gewinnen und die Teams Asterix und Obelix verpassten die Podestplätze nur ganz knapp.

Ein bisschen Pech hatten wir auch dieses Jahr. Man musste mit einem Spieler in den Notfall. Während dem Spielen ist der Ball direkt auf seine Auge geprallt. Da er ein Flimmern im Auge hatte und es ihm etwas schwindlig war, entschied die Samariterin ihn ärztlich untersuchen zu lassen. Somit hatten wir auch dieses Jahr einen Kurzaufenthalt im Kantonsspital Olten.

Die Diagnose im Notfall: Nichts Ernstes.

Mit Schmerztabletten im Sack kam er wieder in die Stadthalle und konnte gerade noch den Final zwischen Olten und Solothurn mitverfolgen. Den die Oltner auch 2016 gewannen und so mit den anderen den neuerlichen Sieg feiern.