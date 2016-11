Pressetext

Region Brugg / Stadt Brugg

Kerzenziehen im Storchenturm – Der Verein Piccadilly lädt ein

Der Advent naht und das Kerzenziehen im Storchenturm öffnet seine Pforten. Der Verein Jugendhaus Piccadilly lädt zum alljährlichen Kerzenziehen ein. Vom 28. November bis 18. Dezember. In dieser Zeit sind an den Mittwochnachmittagen und den Wochenendtagen SA/SO, die Kessel geheizt. Jeweils von 14 – 18 Uhr. Eine gute Gelegenheit dem Einkaufsrummel in der Stadt zu entfliehen und einen Moment innezuhalten und die Vorweihnachtszeit zu geniessen. Während dem Weihnachtsmarkt in Brugg mit angepassten Öffnungszeiten am Samstag 10. Dezember von 13:00 – 21:00 Uhr und am Sonntag 11. Dezember von 13:00 – 18:00 Uhr.

Eltern mit Kindern, ganze Familien und auch Schulklassen finden sich im Storchenturm ein und stehen geduldig um die Kessel herum, gefüllt mit farbigen Wachs; Eintauchen – Herausziehen – Abkühlen – Abtrocken. Ein Kreislauf an dessen Ende die fertige Kerze steht. Kunstvoll geschnitzt und eingepackt warten sie auf ihre Bestimmung, verschenkt und angezündet zu werden.

Gruppen können sich im Piccadilly (056 441 97 26) oder direkt über die Homepage (www.p-i-c.ch) melden. Wir freuen uns auf viele schöne Begegnungen in der Vorweihnachtszeit.