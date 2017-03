Der Traum eines jeden Unternehmers ist für Sie wahr geworden und Ihr Unternehmen wächst und gedeiht? Herzlichen Glückwunsch! Was Sie in diesem Fall bereits am eigenen Leib erfahren haben: Mit der Größe des Unternehmens nimmt auch die Komplexität der zu bewältigenden Aufgaben zu – tagtäglich steht man vor neuen Herausforderungen die nur darauf warten, in Angriff genommen zu werden. Eine der Hürden, vor der wachsende Unternehmen stehen, ist die Personalplanung – effektive Personalplanung ist für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens unbedingt notwendig. Doch wie gelingt es, Personalplanung so effizient wie möglich zu gestalten? Wir haben hier 6 grundlegende Punkte zusammengefasst.

Zeit investieren zahlt sich aus

Personalplanung ist etwas, das nicht einfach schnell zwischendurch gemacht wird. Nehmen Sie sich bewusst Zeit dafür, denken Sie gründlich über den notwendigen Personalbedarf nach, betrachten Sie die verschiedenen Abläufe im Unternehmen genau und scheuen Sie nicht davor zurück, im Zuge dessen die Sinnhaftigkeit bestimmter Aufgaben zu hinterfragen. Wenn Sie erst einmal den genauen Personalbedarf ermittelt haben, dann können Sie basierend darauf Ihre Mitarbeiter optimal einteilen. Denken Sie daran, sich rechtzeitig über eventuelle Wünsche Ihrer Mitarbeiter zu erkundigen.

Mitarbeiter miteinbeziehen

Keiner kennt die Bedürfnisse und Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter so gut, wie Ihre Mitarbeiter selbst. Um diese optimal für den Erfolg Ihres Unternehmens einzusetzen und gleichzeitig ein gutes Betriebsklima zu schaffen ist es wichtig, ihre Stärken und Schwächen zu kennen und sie ihrer Talente und Interessen entsprechend einzuteilen. Kreative Köpfe sind Gold wert in der Marketingabteilung, Frühaufsteher leisten besonders am Morgen Großes, extrovertierte Kommunikationstalente sind im direkten Kontakt mit dem Kunden in ihrem Element usw. Ausführliche Gespräche mit Ihren Mitarbeitern helfen dabei, diese besser einzuschätzen und sie mit passenden Aufgaben zu betrauen. Außerdem geben Sie ihnen dadurch mehr Mitspracherecht – ihre Wünsche und Vorstellungen werden berücksichtigt, was Motivation und Arbeitsmoral fördert.

Personalplanungssoftware für mehr Effizienz

Bei kleineren Unternehmen mit nur wenigen Mitarbeitern wird die Personalplanung häufig mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel durchgeführt. Dies ist bei geringen Mitarbeiterzahlen zwar durchaus eine praktische Lösung, jedoch wird es schnell unübersichtlich, wenn es mehr Mitarbeiter einzuplanen gilt. Nachträgliche Änderungen oder zusätzliche Kommentare können schnell zu Fehlern führen. Mit Personalplanungssoftware wie z.B. der von Timewax wird der gesamte Planungsprozess übersichtlicher gestaltet – Arbeitsstunden sind auf einen Blick ersichtlich, Konflikte werden früh genug erkannt und mittels Drag & Drop können Änderungen schnell und unkompliziert durchgeführt und zusätzliche Notizen gemacht werden, ohne dass es unübersichtlich wird. Außerdem können Ihre Mitarbeiter selbst online auf die Planung zugreifen und diese ihren Bedürfnissen anpassen. Somit haben Sie anstatt E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und Notizen sämtliche Mitarbeiterwünsche auf einen Klick verfügbar.

Gleichermaßen Kontinuität und Flexibilität in der Planung gewährleisten

Natürlich ist es wichtig, früh genug einen Zeitplan zu erstellen – langfristige Personalplanung schafft Struktur und ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf Arbeits- und freie Tage einzustellen. Spontane Änderungen sorgen schnell für Unmut und zusätzliche Kosten. Dennoch sollte die Planung flexibel bleiben, damit bei Ausfällen und unvorhergesehenen Ereignissen schnell reagiert werden kann und Sie auf kurzfristige, wichtige Anliegen Ihrer Mitarbeiter eingehen können.

Für Transparenz sorgen

Entscheidungen, die Sie im Zuge der Personalplanung getroffen haben, sollten für Ihre Mitarbeiter unbedingt nachvollziehbar sein. Wenn ihre Mitarbeiter die Beweggründe hinter der Einteilung sehen, dann verstehen und akzeptieren sie eventuell als nachteilig betrachtete Entscheidungen eher. Auch hierfür erweist sich Online-Personalplanungssoftware als nützlich, denn Überlegungen und Beweggründe können einfach als Notiz hinzugefügt werden und sind so für jeden einsehbar.

Strategische Personalplanung

Langfristige Personalplanung sollte sich nicht nur am derzeitigen Bedarf orientieren, sondern saisonunabhängig geschehen. Wenn man sich nach den Spitzenzeiten richtet werden unnötig hohe Ausgaben in Kauf genommen, rekrutiert man wiederum nur bei dringendem Bedarf neue Mitarbeiter, dann wird eine Überlastung des Teams riskiert – die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein geeigneter Kandidat mit dem gewünschten Fähigkeitsprofil genau dann bewirbt, wenn er dringend benötigt wird, ist erfahrungsgemäß relativ gering. Einen guten Mitarbeiter zu finden braucht Zeit. Wenn schlussendlich ein passender Kandidat gefunden ist braucht dieser außerdem eine gewisse Zeit, um sich mit seinen Aufgaben vertraut zu machen. Deshalb: Rekrutieren Sie nicht nur nach Bedarf – für einen guten Mitarbeiter findet sich immer eine geeignete Position.

Sie sehen also, gute Personalplanung ist keine Hexerei – diese 6 Tipps können Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele zu erreichen.