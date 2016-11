Die Traktanden der Einwohner- und der Ortsbürger- sowie der Kirchgemeindeversammlung wurden an der Herbst-Parteiversammlung, die traditionell im Waldhaus Susten mit anschliessendem Nachtessen stattgefunden hat, durch den Parteipräsidenten Hans-Peter Steuri und Gemeinderat Ruedi Gautschi ausführlich und fachkundig erläutert und Fragen beantwortet. Alle Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung wurden von den anwesenden Parteimitgliedern einstimmig angenommen. Der Rechnungsabschluss für 2015 ist mit ca. 1.5 Millionen CHF höheren Einnahmen sehr viel besser ausgefallen als budgetiert und hat somit ein sehr gutes Ergebnis gebracht. Leider muss trotz strikter Überarbeitung des Budgets der Einwohnergemeinde nochmals ein defizitäres Budget in Höhe von rund CHF 1 Million präsentiert werden, was aber für 2017 keinen Einfluss auf den Steuerfuss haben wird. Die Ortsbürgergemeinde wird ein ausgeglichenes Budget präsentieren. Im Anschluss informierte Schulpflegepräsidentin Regina Heller, dass die Schulleitung der Schule Gränichen nach den Sommerferien in neuer Besetzung gut gestartet ist und über das im 2017 unter dem Motto „Klangfarben“ stattfindende Jugendfest. Nach den Informationen aus dem Gemeinderat und über den sehr positiven Hock der Mandatsträger der SVP Gränichen im August stellte Vizeammann Hanspeter Lüem, FDP, den Nutzen des geplanten Wildtierkorridors zwischen Hunzenschwil und Gränichen aus der Sicht der Bürger und der Jäger sehr informativ dar und informierte über die Schiessanlage Obertel. Der Vorstand der SVP Gränichen bittet alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger an den kommenden Wahlen teilzunehmen.

Bettina Collart