Am 15. November 2016 hielt die SP Gränichen im Restaurant Löwen ihre Parteiversammlung ab. 14 der 39 Mitglieder nahmen teil, ein kleinerer Anteil als üblich, was wohl auch daran gelegen haben mag, dass am gleichen Abend ebenfalls der Räbeliechtli-Umzug stattfand.

Nichtsdestotrotz wurde engagiert über die Traktanden der kommenden Gemeindeversammlung vom 28. November diskutiert. Besonders interessiert und engagiert zeigten sich die Anwesenden im Hinblick auf die Einführung von Tempo 30 im Bereich Ruus-Holtengraben und Rütihof – und eventuell dann auch im Quartier Bleien-Liebegg. In diesem Quartier wurden nämlich in der letzten Woche auf Initiative von Cordula Sonderegger, dem neuen Mitglied der SP Gränichen, Unterschriften von Anwohnerinnen und Anwohnern für die Einführung von Tempo 30 und von verkehrsberuhigenden Massnahmen gesammelt und beim Gemeinderat deponiert. Fast jeder Haushalt im Quartier hat unterschrieben, was deutlich zeigt, dass eine Verkehrsberuhigung dringend notwendig ist.

Ebenfalls zu reden gab das Ansinnen der Kirchenpflege, per Ende 2017 aus der aus der Trägerschaft der regionalen Ehe- und Paarberatungsstelle auszutreten. Die regionale Ehe- und Paarberatungsstelle bietet ein kompetentes und auf die Bedürfnisse von Paaren – mit und ohne Kinder - zugeschnittenes Beratungsangebot an. Die ersten beiden Beratungsstunden sind kostenlos, und bei Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben, können die Kosten reduziert oder gar erlassen werden. Ein derartiges Angebot ist in der Region einmalig, und ein Austritt wäre ausserordentlich zu bedauern.

Natürlich waren auch die kommenden Abstimmungen und Wahlen vom 27. November ein Thema. Die SP Gränichen ist im Einklang mit ihrer Mutterpartei, was auf eidgenössischer Ebene die Atomausstiegsinitiative (JA) und auf kantonaler Ebene die Begrenzung des Pendlerabzuges auf Fr. 7‘000 (JA), die Anhebung des Vermögensverzehrs (NEIN) sowie die Gewässerrevitalisierung (NEIN) anbelangt. Bei der Abschaffung des Berufswahljahres hat sich die SP Gränichen, anders als die SP Aargau, für ein JA entschieden. Die Mitglieder der SP Gränichen finden, dass es heutzutage genügend Angebote und Unterstützung für unentschlossene Schulabgänger gibt und es daher keinen Sinn mehr macht, ein Angebot, dass nur noch in drei Gemeinden besteht und aktuell noch von 50 Schülerinnen und Schülern (von 6‘700 insgesamt) genutzt wird, beizubehalten.

Und selbstverständlich unterstützt die SP Gränichen Yvonne Feri in ihrer Wahl zum fünften Mitglied des Regierungsrates.