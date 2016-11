Parteiversammlung der FDP Stein

Sämtliche Anträge des Gemeinderates fanden Zustimmung

An der sehr gut besuchten Parteiversammlung der FDP informierte Gemeindeammann Hansueli Bühler über die Geschäfte der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2016. Neben den Bauabrechnungen wurden die Kreditanträge und das Budget besprochen. Nach sechs Jahren Vorbereitung soll mit dem Kreditantrag von 1.2 Mio. Franken für die Sanierung und den Anbau beim alten Zollhaus das Kulturhaus am alten Zoll entstehen. Durch das Kulturhaus und auch die geplante Aufwertung des Rheinuferweges würde der Brückenkopf an Attraktivität gewinnen und das Zollhaus als geschichtsträchtiges Haus erhalten bleiben und neu belebt werden. Durch den geplanten Anbau ist es möglich in diesem Haus auch für ein kleineres Publikum Vorträge, Konzerte, Lesungen oder Kleintheater-Aufführungen zu veranstalten. Dadurch kann das heutige Kulturangebot in Stein weiter ergänzt werden. Nach eingehender Diskussion war die Versammlung einstimmig der Meinung, dass dem Antrag zugestimmt werden kann.

In den letzten sechs Jahren hat sich auf und neben der Sportanlage Bustelbach einiges getan: Es wurden ein neues Garderobengebäude und ein neuer Parkplatz erstellt sowie die Leichtathletikanlage und das Hauptrasenfeld saniert. Mit der Sanierung der alten Spielfelder entlang dem Bustelbach für 0,9 Mio. Franken soll die Gesamtsanierung der Anlage nun zum Abschluss gebracht werden. Nach kurzer Diskussion beschloss man einstimmig, auch diesen Antrag des Gemeinderates zu unterstützen.

Die Konzession für die Grundwassernutzung im Gebiet neben dem Werkhof ist abgelaufen. Eine Erneuerung brächte, aufgrund des Bevölkerungswachstums in den letzten Jahren und der Wasser-Mehrnutzung durch die Novartis, eine Ausweitung der Schutzzone mit sich und dadurch den Verlust von wertvollem Bauland der Gemeinde und von Dritten, welcher zu entschädigen wäre. Die Versammlung unterstützte mit grossem Mehr die geplanten Abklärungen für ein neues gemeinsames Pumpwerk zusammen mit den Nachbarsgemeinden im Hardwald.

Mit Freude nahm die Versammlung zur Kenntnis, dass der Steuerfuss um 3 % gesenkt werden kann. Im Finanzplan der nächsten fünf Jahre sind alle bewilligten, geplanten und voraussichtlichen Investitionen berücksichtigt. Der Finanzplan zeigt zudem auf, dass trotz dieser Investitionen weiterhin mit Überschüssen zu rechnen ist.

Unterstützung für Andrea Porriciello-Glauser und Maya Bally

Im Anschluss an die Behandlung der Gemeindeversammlungstraktanden wurde eingehend über die Wahlen vom 27. November diskutiert. Man war sich darüber einig, dass bei den anstehenden Gemeinderatswahlen die Persönlichkeit und die Kompetenzen den Ausschlag geben und der Parteienproporz nicht überbewertet werden sollte. Die Politik in der Gemeinde wird primär von den Bürgerinnen und Bürgern und nicht von den Parteien bestimmt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde gut integriert und vernetzt sind. Aus der Versammlung heraus wurde hierauf der Antrag gestellt, die Kandidatur von Andrea Porriciello-Glauser zu unterstützen Als Familienfrau und Leiterin in einem Sportverein verfügt Andrea Porriciello-Glauser über diese Eigenschaften. Die Versammlung stellte sich ganz klar hinter diesen Antrag und empfiehlt Andrea Porriciello-Glauser zur Wahl.

Auch im Hinblick auf den 2. Wahlgang der Regierungsratswahlen stellte sich die Frage, was höher zu gewichten sei: Persönlichkeit oder Parteizugehörigkeit? Im Gegensatz zur Kantonalpartei sprach sich die FDP Stein einhellig für Ersteres aus. Mit Maya Bally (BDP) ist eine Politikerin im Rennen, die keine extremen Positionen vertritt, sondern Sachpolitik macht, welche weit über die Parteigrenzen hinaus Zustimmung findet. Dass Frau Bally nicht nur eine erfahrene Politikerin (Schwerpunkte Bildung und Sicherheit) ist, sondern auch über Führungserfahrung in der Wirtschaft verfügt (Präsidentin des Aarg. Verbandes der Unternehmen mit sozialem Auftrag), war ein weiteres stichhaltiges Argument, sie zu unterstützen.

12.11.2016/FDP Stein