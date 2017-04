Die Ortspartei der CVP Wallbach lud zur ersten Informationsveranstaltung des Jahres in den Gemeindesaal ein. Die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, konnten aus erster Hand die aktuellen Fakten und Daten zu den traktandierten Themen erfahren. So referierte Michaela Lüchinger, Gemeinderätin zu den beiden Themen Hochwassersschutz und Sanierung Rheinstrasse. Die Planung des Hochwasserschutzes hängt teilweise zusammen mit der Sanierung der Rheinstrasse und dem Industriezubringer zum Industriegebiet Novoplast. Während das erste Strassenstück ab dem Vizrain vor allem mit dem Hochwasserschutzprojekt zusammen hängt, gibt es da Verzögerungen, weil da auch noch Bund und Kanton mit bestimmt. Der untere Teil der Rheinstrasse Richtung Industriegebiet soll daher in der Konzeption und der Ausführung vorgezogen werden.

Bei einer regen Diskussion konnten viele Fragen und Unklarheiten beantworten werden.

Zum Thema „Oberstufenzentrum wie weiter“, konnte mit der Person von Astrid Zeiner, Gemeinderätin Obermumpf und Präsidentin der Planungsgruppe Oberstufenzentrum Fischingertal, eine sehr kompetente Person gewonnen werden, um die ganze Situation auf zu zeigen. Sie hat den Anwesenden auf eindrückliche Art die ganze Situation des OSZF dargestellt und konnte auf die vielen Fragen sehr kompetent Auskunft geben.

Wichtig sei es, dass nun an den Sommergemeinden alle Gemeinden den neuen Satzungen mit dem Verband „Kreisschule Unteres Fricktal“, Rheinfelden zustimmen, damit die Oberstufenschüler ab 2019 reibungslos nach Rheinfelden an die neue Schule können. Um die Frage des Gebäudes in Mumpf müssen sich die beteiligten Gemeinden finden und gemeinsam nach einer, für alle tragbaren Lösung suchen. Diese Gespräche seien aber bereits im Gange.

Bernadette Favre orientierte die Anwesenden über die bevorstehenden Gemeinderats- und Kommissionswahlen. Sie gab die Wahldaten bekannt und forderte alle auf sich doch Gedanken zu machen, wer gewillt ist eines dieser frei werdenden Mandate zu übernehmen. Interessent/innen können sich bei Bernadette Favre, Michaela Lüchinger oder Alfons Paul Kaufmann melden.

Die nächsten Parteiversammlungen finden am 8. Juni und am 9. November statt.

CVP Ortspartei Wallbach