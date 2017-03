Herzlich Willkommen! Wie jeden ersten Sonntag im Monat lade ich Sie zum Offenen Atelier am Sonntag ein. Sie bekommen einen Einblick in mein Atelier, wo ich arbeite und Kurse anbiete und in der Galerie meine Werke ausstelle.

2. April von 14:00-18:00 im Kunstatelier & Galerie jhago-art an der Seminarstrasse 97 (vis-à-vis Bahnhof)



Infos www.jhago-art.ch