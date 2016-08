Der Bezirk Brugg liegt uns am Herzen, weil in ihm ein grosses Potential steckt, das richtig genutzt werden will. Die vielen KMU's und ein grossartiger Forschungs- und Hochschulplatz bieten vielen Menschen interessante Arbeitsplätze. Wir haben intakte Dörfer und ein wachsendes Zentrum - mitten im Aargau und ideal eingebettet zwischen Zürich, Basel und Bern. Mit einer Politik, die sich an der Bibel orientiert, will die EDU gemeinsam mit Ihnen eine Zukunft gestalten, die nachhaltig und wertvoll ist, auf christliche Werte bauend, die unser Fundament sind und Zukunft haben.