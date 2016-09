Die Jahrgängerinnen und Jahrgänger des Jahrgangs 1935 aus Brugg, zusammen mit Bekannten und Freunden organisierten einen Ausflug auf den Selisberg.

Mit dem Jungunternehmer Wahl Arno, der mit der Geschäftsbezeichnung „VIPER-Liners, Arno’s Carreisen,

Sommerhaldenstr. 15/C, Brugg, info@vip-liners.ch, 076 3377 140, Ausflüge für Jung und Alt, Fahrten für Hochzeiten, Skitage und für Vereinen anbietet, durften 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine interessante und abwechslungsweise Fahrt nach Selisberg geniessen. Im Restaurant Bahnhöfli wartete ein feines Mittagessen auf uns. Anschliessend fuhren wir nach Treib und bestiegen den Schaufeldraddampfer „Gallia“ nach Flüelen. Nach einem kurzen Aufenthalt daselbst, führte uns Arno, übrigens ein ausgezeichneter und umgänglicher Chauffeur, sicher nach Brugg.

Zur Information: Die Jahrgängerinnen und Jahrgänger des Jahrgangs 1935, haben an ihrem 50. Wiegenfest das Jahrgänger-Treffen in Brugg eingeführt. Mit grosser Freude stellt man fest, dass die meisten nachfolgenden Jahrgängerinnen und Jahrgänger ebenfalls den besagten Geburtstag mit einem Ausflug oder Treffen begehen. Dieser zur Tradition gewordener Anlass schafft in der Brugger Bevölkerung zwischenmenschliche Beziehungen und fördert das Zusammenleben. Behörden, Vereine und Institutionen stellen stets den Datenschutz in den Vordergrund, wenn es um die Herausgabe von Adressen handelt. Wir Bürgerinnen und Bürger wissen nicht, wo wir überall registriert sind. Sicher ist, dass man über unsere Köpfe hinweg mit unserem Eintrag im Telefonbuch einen regen Adresshandel betreibt. Deshalb wäre es begrüssenswert, wenn Behörden und Vereine eine etwas offenere Praxis in Erwägung ziehen könnte.

Erwin Gasser