An den nächsten zwei Sonntagsverkauf Wochenenden werden im Coiffeurgeschäft Michael`s Hairbox keine neuen Haarschnitte kreiert, sondern der Salon wird zu einer Kunstgalerie umgestaltet. Der Künstler Michael Müller wird an diesen 4 Tagen dort seine neusten Bilder präsentieren. Scheren, Farbtöpfe, Haarsprays und Bürsten werden verräumt und an deren Stelle werden Kunstwerke der anderen ART gezeigt. Hairbox geht, 4modernart kommt.



Die Kunst von Michael Müller wirkt immer wieder Neu und Anders. Spannend und Vielfältig lohnt es sich bei seinen Bildern auch zu verweilen und immer wieder etwas Neues zu entdecken.



Am Samstag und Sonntag, 10./11. und 17./18. Dezember jeweils von 11 -17 Uhr sind die Türen geöffnet.



Freuen sie sich auf ein aussergewöhnliches Weihnachts-Spezial in Solothurn, Rathausgasse 10.