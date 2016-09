Es kündigten sich Ende August zwei wunderschöne Spätsommertage an, als sich 18 Teilnehmer der Männerriege Zetzwil auf die Turnfahrt ins luzernische Entlebuch begaben.

Mit zwei Kleinbussen, chauffiert von Vereinskameraden, führte die Tour nach Schüpfheim. Nach dem Kaffee gab es eine interessante Einführung in die Thematik über die UNSECO BIOSPHÄRE ENTLEBUCH. Sympatisch stellte Nina Liechti vom Biosphärenzentrum die Philosophie des Projekts vor. Die einzigartige, geschützte Natur- und Kulturlandschaft, speziell die Moorlandschaften und Karstgebiete, sollen erhalten werden. Gleichzeitig wird eine nachhaltige Regionalentwicklung realisiert. Die Erhöhung der Wertschöpfung gelingt durch neue anspruchsvolle Ziele, starke Kooperationen und daraus entstehende Innovationen, besonders in Bezug auf einheimische Produkte und Dienstleistungen.

Der erste Getränkestopp folgte auf der Südelhöhe bei Sörenberg. Hier wurde in zwei Gruppen eingeteilt. Die Bergwanderer erklommen die Schrattenfluh und gelangten nach vielen Schweisstropfen zum Berggipfel „Hengst“. Die Anstrengung wurde mit einer tollen Aussicht auf die „Marbachegg“ und weiter bis in den Schwarzwald entschädigt. Nach der Mittagsrast mit Verpflegung aus dem Rucksack und dem obligaten Gipfelwein, folgte der kräftezehrende Abstieg der Karstwanderung. Beim Tagesziel im Berggasthaus Salwideli konnte der Flüssigkeitsverlust wieder aufgefüllt werden. Freudig wurde die „Geniesser-Gruppe“ begrüsst, welche Sörenberg-Dorf und die Gegend der „Rossweid“ bis zum „Salwideli“ per Bahn und zu Fuss auskundschaftete.

Tolles Personal, ein feines Nachtessen und gepflegte Zimmer sorgten für gute Stimmung. Bei „Hose abe“ und dem späteren Mitternachts-Plättli verflog die Zeit im Nu. Nach dem Frühstück und einem einstündigen Marsch zur Alp Silwängen stieg die Spannung bei einem Apéro. Schon nahm der einheimische Pius Schnider die Reisegruppe in Empfang und es galt „Helm auf“. Ein steiler Höhleneinstieg führte in die uralte Tropfsteinhöhle als Teil eines grossen, zusammenhängenden Höhlensystems des Karstgebietes. Schroffe Karren, weit verzweigte Höhlensysteme und unterirdische Hohlräume waren beim äusserst interessanten Höhlenrundgang zu bestaunen. Sogar eine Jodel-Einlage des Höhlenführers durfte nicht fehlen, bevor alle wieder ans Tageslicht und an die Wärme gelangten.

Das Mittagessen aus einheimischen Produkten wurde im Restaurant „Torbach“ in Flühli genossen. Der Verdauungsspaziergang führte zum Dorfkern, wo eine weitere Überraschung wartete. Unter fachkundiger Führung kamen die gestandenen Mannen oberhalb von Flühli beim Schwandalpweiher mit frischem Quellwasser in den Genuss eines Kneipp-Kurses. Wassertretanlage, Gussstationen, Barfusspfad, Armbad, Ruhezonen und Kräutergärten sind jetzt für die Männerriege Zetzwil keine Fremdwörter mehr.

Beim Rückmarsch ins Dorf wollte es der Zufall, dass die Vorbereitungsarbeiten für die Dorfchilbi in vollem Gang waren. So war es nicht verwunderlich, dass die Zetzwiler Männerturner als die ersten trinkfreudigen Gäste beim Eichhof-Bierwagen des Skiclubs bedient wurden. Dies war ein würdiger Abschluss für eine äusserst interessante und abwechslungsreiche Turnfahrt, bevor die beiden „Vereinsbusse“ die ganze Reisegruppe wieder sicher nach Zetzbu brachten. Ein grosses Dankeschön gebührt dem Organisator und Reiseleiter Rolf Hirt.