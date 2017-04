Beim Barrage-Spiel gegen den STV Bleienbach konnte die erste Mannschaft der Damenriege Gretzenbach Ihren Platz in der Kategorie Damen A in drei aufregenden und knappen Sätzen (25:21; 23:25, 25:22) sichern. Die Motivation uns jeden Punkt zu erkämpfen, war sicherlich auch unserem Publikum zu verdanken welches uns lauthals angefeuert hat.

In der Saison 2016/17 sind wir seit längerer Zeit wieder einmal mit zwei Mannschaften in die kantonale Meisterschaft gestartet. Eine neue junge Mannschaft, ist in der Kategorie C eingestiegen. Beide Mannschaften hatten es nicht einfach und mussten sich die Punkte hart erkämpfen. Dank unseren Trainerinnen und Coaches Priska Schenker und Manuela Lichtsteiner sowie unseres unermüdlichen Einsatzes, konnten wir schlussendlich doch noch ein paar Punkte mit nach Hause nehmen.. Wir freuen uns auf die kommende Meisterschaft 2017/18.

Wir trainieren jeweils am Mittwoch von 19.00 – 20.15 Uhr in der Turnhalle Meridian in Gretzenbach. Falls du Lust hast dieses spannende Spiel kennenzulernen, freuen wir uns, dich in der Halle begrüssen zu dürfen. Bei Fragen wende dich an Monika Portmann 079 847 84 97.