Es gibt dieses eine ganz besondere Accessoire, auf das wir vor allem im Winter nicht verzichten wollen: Lederhandschuhe. Egal, ob mit Innenfutter aus kuscheliger Wolle, elegantem Kaschmir, edler Seide oder warmem Fleece, klassisch oder modern, für Damen oder Herren oder als praktische Touchscreen-Variante – Lederhandschuhe sind auch diesen Winter wieder ein Must-Have. Hier erklären wir, warum.

Lederhandschuhe halten uns warm

Es gibt wohl keine stilvollere Art, seine Hände warm zu halten, als mit eleganten Lederhandschuhen. Mit kuschelig-warmem Innenfutter aus verschiedenen Materialien versehen sind Lederhandschuhe treue Begleiter an kalten Wintertagen. Als besonders praktisch erweisen sich Touchscreen-Handschuhe: Dank integrierter Touchscreen-Technologie müssen sie zum Bedienen von Touchscreen-Geräten nicht ausgezogen werden. So können wir einfach unterwegs telefonieren, schreiben und Fotos machen, ohne uns dabei kalte Hände zu holen. Wer moderne Technologie will, der muss deshalb noch lange nicht auf elegante Modelle verzichten: Touchscreen-Handschuhe gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, wie die stilvolle Touchscreen-Reihe von Dents beweist. Denn Eleganz und Funktionalität schließen einander nicht aus.

Lederhandschuhe sind bunte Farbkleckse an grauen Wintertagen

Glitzernder Schnee, Weihnachten und der Jahreswechsel, Wintersport, … So sehr wir den Winter mit seiner weißen Pracht und allem Drum und Dran auch lieben – manchmal können die kurzen Wintertage schon ziemlich grau und ungemütlich sein. Wenn es draußen stürmt und schneit und wir eigentlich überhaupt keine Lust haben, unser warmes Zuhause zu verlassen, dann können zumindest fröhlich-bunte Lederhandschuhe einen kleinen Lichtblick bedeuten. Farbenfrohe Kleidung macht glücklich und das durch-den-Schnee-stapfen mit einem schönen bunten Outfit gleich um einiges mehr Spaß.

Lederhandschuhe haben Stil – und das seit vielen Jahren

Bereits seit Jahrzehnten sind Lederhandschuhe bei den Stars und Sternchen beliebt. In vielen bekannten Filmen, ob neueste Action-Movies oder zeitlose Klassiker, wird den Figuren erst durch elegante Lederhandschuhe ein besonderer Charakter verliehen. Vornehme Damen erscheinen mit langen Lederhandschuhen als besonders schick, coole Helden schützen ihre Hände mit flotten Fahrerhandschuhen und auch skrupellose Antihelden haben einen Faible für stilvolle Lederware – nicht zuletzt, weil sie mit Lederhandschuhen keine Fingerabdrücke hinterlassen. Klassische Lederhandschuhe in Schwarz oder Braun, schnittige Autofahrerhandschuhe oder lange Lederhandschuhe für Damen sind nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter ein oft gesehenes Accessoire – kein Wunder!

Lederhandschuhe sind vielseitig und einfach schön

Ein ganz besonderer Grund, warum wir Lederhandschuhe so lieben, ist ihre Vielseitigkeit. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Ausführungen, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Neben der klassischen Variante in Schwarz oder Braun wird heute eine immense Auswahl verschiedener Modelle angeboten: Die Farbpalette reicht von gedeckten, dunklen Farben über zarte Pastell-Töne bis hin zu knalligen Ausführungen in Rot, Pink oder Violett, es gibt Handschuhe mit vielseitigen Details wie Druckknöpfen, Schleifen, Schnallen, Reißverschlüssen und vielen mehr, manche werden mit hübschen Belüftungsöffnungen versehen oder mit Handaufnähten aufgewertet, es gibt lange Handschuhe, kurze Handschuhe, Fahrerhandschuhe, Touchscreen-Handschuhe… Einfach zum verlieben!

Warme Hände, bunte Farbkleckse, gleichzeitig klassisch und modern, äußerst vielseitig, praktisch, elegant und einfach schön – sie sehen also, es gibt zahlreiche Gründe, warum wir auch diesen Winter nicht auf unser Lieblings-Accessoire verzichten wollen und können. Haben Sie denn schon Ihre Lieblings-Lederhandschuhe gefunden?