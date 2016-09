Der diesjährige Halbtages Ausflug der Landfrauen und Bäuerinnen des Bezirks Muri führte uns nach Wolhusen ins Tropenhaus. Gerade angekommen wurden wir herzlich begrüsst und in den Tropengarten geführt, bereits nach den ersten Ausführungen fanden wir uns zur Degustation ein. Auf den Tischen standen Gefässe mit speziellen Süsskartoffelchips, diversen Früchten wie Papayas, Bananen, div. Senfe mit Fruchtaromen, Zuckerrohr, Oele und natürlich einem erfrischenden Fruchtcocktail. Danach wurden wir weiter durch das Tropenhaus geführt, vorbei an 20 verschiedenen Bananensorten, Sternfrüchten, Papayas, Mango- und Kokosbäumen, Kaffeesträucher, diverseste Kräuter und Tees wie Minze, Malve, Basilikum, Thymian, Salbei. Es gab viel zu entdecken, bietet der Tropengarten doch Raum für über 120 tropische Nutzpflanzen. Auch wunderschöne Blumen konnten bestaunt werden. Dabei haben wir weiter einen Einblick in den Betrieb und die Orientierung des Tropenhauses bekommen. Zum Beispiel, dass die ganze Wärme zur Beheizung der Anlage ein „Abfallprodukt“ der Gas-Pipeline ist (Wärmeentwicklung bei Druckaufbau).

Bei einem erfrischenden Drink, einem feinen Dessert oder Kaffee im Tropenrestaurant und anschließendem Shopping von versch. Früchtebodylotion, Bananenshampo, Curryoel, Früchte, etc. fuhren wir mit vielen Eindrücken wieder zurück ins Freiamt.

Herzlichen Dank Allen, die sich Zeit genommen haben für diese tropische Auszeit in Wolhusen.

Edith Nietlispach