Für 38 Zweit- bis Viertklässler starteten die Frühlingsferien am Montag mit einer Zeitreise. Es ging 500 Jahre zurück – zurück ins Mittelalter zu Martin Luther.

Mittelalterliche Musik, Dunkelheit. Und dann: Seltsam altmodisch angezogene Leiter, die einen mit Wörtern wie „ave“ oder „salve“ begrüssten und erstaunt den Rucksack, die Dächlikappe und Wanderschuhe begutachteten.

Das waren wohl die ersten Eindrücke der Lagerkinder, die mit Sack und Pack durch den langen dunklen Blachenschlauch gekrochen kamen. Kaum im Mittelalter angekommen, zeigte unser elfköpfiges Leiterteam den Kindern, wie sie sich aus einem Jutesack ein für die Zeit passenderes Kleid zaubern können.

In der Kirche wurden lateinische Lieder gesungen und der junge Martin begann, seine Geschichte zu erzählen. Anschliessend lernten die Kinder den Landvogt Friedrich kennen, der sie durch den mittelalterlichen Markt führte. Üben konnte man sich im Schwertkampf, im Bogenschiessen und im Apfelbeissen, oder einen Holzlöffel schnitzen, einen Knopf für sein Jutekleid herstellen, sich Verpflegung kaufen, einem Gaukler zuschauen und sein eigenes Namenskärtchen bedrucken. Ging einem das Geld aus, brachte einem das Vorsingen beim Landvogt wieder Münzen ein.

Es folgte der zweite Teil der Geschichte, in dem Luther über die Missstände der Kirche und seine Ängste berichtete. Der erste Lagertag endete mit einem nicht für alle Gruppen gleich fairen Geländespiel und einer anschliessenden Gruppenauswertung, bei der das Thema Gerechtigkeit thematisiert und Parallelen zum Leben Luthers gezogen wurden.

Wo wir nach dem ersten erfolgreichen Tag doch alle noch ziemlich fit waren, sah dies am Dienstagabend – vor allem bei uns Leitern – etwas anders aus. Der Dienstag war nämlich unser längster Tag. Voll beladen mit Reise- und Übernachtungsutensilien trafen wir uns alle am Dienstagmorgen in alter Frische wieder im KGH Windisch. Nachdem wir an der Kirchentür die aufgehängten Thesen von Luther antrafen, mussten wir feststellen, dass er nicht mehr auffindbar war.

Mit Proviant ausgestattet und der auf den Jutekleidern aufgedruckten Lutherrose startete dann die erlebnisreiche Suche nach Martin Luther. Als Knopfmacher, Weber, Schuhmacher und Schmiede waren wir in Gruppen unterwegs. Wir trafen verschiedene Personen mit Hinweisen an, mussten verschlüsselte Postenaufgaben lösen und umkreiste Orte auf der Karte suchen. Allmählich wurde uns klar, dass Luther noch lebt, jedoch entführt wurde. Die Suche endete bei der Kirche Hausen alias Wartburg, wo wir einen Mann namens Junker Jörg antrafen. Schnell wurde klar, dass dies unser verschwundener Martin war! Er liess uns dort in zwei Zimmern und draussen vor der Kirche unsere Schlafplätze und Biwaks einrichten sowie zu Abend essen. Den zweiten ermüdenden aber abenteuerlichen Lagertag liessen wir mit einem besinnlichen Fackelmarsch im Wald ausklingen. Danach hiess es: Ab in den Schlafsack und Energie tanken für den dritten und letzten Tag!

Am Mittwochmorgen erwartete uns Luther mit einer riesigen Neuigkeit. Er hatte sich in Katharina von Bora verliebt – und das als Mönch! Und noch besser: Er lud uns alle zu seiner Hochzeit ein, die schon am Nachmittag stattfinden sollte! Schnell haben wir uns in die Hochzeitsvorbereitungen gestürzt. Katharina von Bora wurde gespannt erwartet und die Hochzeitszeremonie war eindrücklich. Als Lagerabschluss durften wir ein prächtiges dreigängiges Festessen und ein riesiges Dessertbuffet geniessen. Es wurde gesungen, getanzt, geschauspielert und gelacht!

Glückliche aber müde Kinderaugen blickten uns Leitern beim Verabschieden entgegen. Es waren drei tolle, lehr- und erlebnisreiche Frühlingstage bei bestem Wetter!