Freitagmorgen, den 24. März. Für die meisten Schülerinnen und Schüler an der Bezirksschule Brugg ein ganz gewöhnlicher Morgen, doch nicht für die Viertklässler. Dies war ein Tag, den viele gross in ihre Agenda eingetragen hatten, den einige mit viel, andere mit weniger Hoffnung erwarteten. Es fand die Preisverleihung ihrer Projektarbeiten im Fach Bildnerisches Gestalten statt.

Die Schülerinnen und Schüler hatten 13 Wochen lang an ihren Meisterwerken gearbeitet und durften sie an der alljährlichen Vernissage am 14. März ihren Eltern, Verwandten und Freunden präsentieren. Doch erst eine Woche später wurden die Preise für die bestgelungenen Arbeiten verteilt. Während die Erst- und Zweitklässler in der grossen Pause an die frische Luft eilten, versammelten sich die vierten Klassen in jenem Raum, in dem sie ihre Arbeiten verwirklicht hatten. Eine aufgeregte Stimmung herrschte im sogenannten BG-Zimmer unter den Schülern, als spekuliert wurde, wer alles einen Preis verdiente. „Albulina erhält sicher einen Preis! Ihre Arbeit ist wunderschön“, meinte Aoife, „aber Emilia hat auch super gearbeitet.“ Der Lautstärkenpegel ging merklich zurück, als die Kunstlehrerin Nicola Van Zijl zusammen mit Markus Lang, dem Präsidenten des ‚Vereins Ehemaliger Bezirksschüler’ (VEB), das Zimmer betrat.

Jedes Jahr gibt es die Möglichkeit, in einer der drei Kategorien „künstlerische Arbeit“, „technische Arbeit“ und „Gesamteidruck“ zu siegen. Dabei erhalten die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten von Markus Lang einen Umschlag mit Urkunde sowie einem vom VEB finanzierten Beitrag. Da die Schülerinnen und Schüler eine Viertelstunde später wieder im Klassenzimmer sitzen mussten, wurde keine Zeit verschwendet: Frau Van Zijl erwähnte zuerst jene Schülerinnen und Schüler, welche die „Top 3“ mit ihren gelungenen Arbeiten nur knapp verpasst hatten. Als es dann um die besten der besten Werke ging, stieg die Spannung noch einmal spürbar an. „Dieses Jahr gab es so viele hervorragende Arbeiten“, erklärte sie, „dass wir uns für den ersten Platz in der ‚technischen Arbeit’ nicht für nur einen Sieger entscheiden konnten. Deshalb gibt es dieses Jahr zwei erste Preise in diese Kategorie: Alina Keller und Quang Minh Huynh mit ihren Manga-Zeichnungen und Melanie Zumstein mit ihrer Fotoshopcollage, inspiriert von René Magritte.“ Zu jeder der ausgezeichneten Projektarbeiten las Nicola Van Zijl einen Kommentar über das Gelungene des Werkes vor. Bei der Preisübergabe wurde jeweils lautstark applaudiert.

Schon bald waren alle Preise verteilt und die aufgeregten Gespräche begannen erneuert. „Ich bin überrascht, dass ich etwas gewonnen habe. Ich habe das gar nicht erwartet und das macht mich, glaube ich, umso glücklicher“, erzählte Liv Antonsen, die den dritten Preis in der Kategorie „Künstlerische Arbeit“ entgegennehmen konnte.

Kurz darauf klingelte die Glocke und die Schüler mussten sich schon wieder auf den Weg in die nächste Schulstunde machen – aber zuerst gab es noch für jeden ein kleines Zöpfli. Damit verliessen sie das Zeichnungszimmer, und während einige mit strahlendem Gesicht ihren Umschlag umklammerten, trudelten andere leicht enttäuscht, aber immerhin mit feinem Trösterli in den Händen in die nächste Lektion. Und so nahm ein fast normaler Schulmorgen seinen Lauf.

Siegerinnen und Sieger der Projektarbeit 2017