Dünnhäutig, ausgelaugt. So fühlen sich viele Menschen, die sich um ihren pflegebedürftigen Partner kümmern. «Gönnen Sie sich Auszeiten!», lautet darum das Motto am Tag der pflegenden Angehörigen vom 30. Oktober.

Diese Devise nimmt sich das Rote Kreuz (SRK) Kanton Solothurn zu Herzen: Es bietet in der Region Olten Menschen, die Angehörige pflegen, Entlastung – neu auch in der Region Solothurn und Grenchen. «Laden die pflegenden Angehörigen ihre Batterien regelmässig auf», sagt Karin Saner, die für den Aufbau des SRK-Entlastungsdienstes in diesem Gebiet zuständig ist, «können Menschen, die Unterstützung und Pflege benötigen, möglichst lange zuhause bleiben.»

Vom Roten Kreuz sorgfältig ausgebildete Pflegehelfer/-innen SRK übernehmen für ein paar Stunden oder einen Tag die Betreuung. Sie nutzen die Zeit gemeinsam, um mit den Menschen den Alltag zu gestalten: zum Beispiel Blumenkisten bepflanzen, vorlesen, spielen oder spazieren. «Wir legen Wert darauf, dass jeweils dieselbe Person im Einsatz ist, damit eine kontinuierliche Beziehung entstehen kann.»

Karin Saner ist diplomierte Pflegefachfrau HF und hat einen Master in Geriatriepflege absolviert. Vor ihrem Engagement beim SRK Kanton Solothurn war sie bei der Spitex fünf Jahre Qualitätsbeauftragte für Pflege und Bildung – Qualifikationen und Erfahrungen, die ihr bei ihren Abklärungen vor Ort zugutekommen. «Ich habe einen guten Zugang zu älteren Menschen und freue mich darauf, sie in ihrem Umfeld kennenzulernen – und zu erfahren, wie wir sie gezielt unterstützen können.»

Kontakt: SRK Kanton Solothurn, Frau Karin Saner, Rossmarktplatz 2, 4500 Solothurn

T 032 622 37 20 │ entlastung@srk-solothurn.ch



www.srk-solothurn.ch