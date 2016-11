Am nächsten Wochenende vom 11. bis 13. November findet im Museum Attiswil bereits zum fünften Mal der vorweihnächtliche Koffermarkt statt. Wie schon in den Vorjahren lässt sich der Anlass ideal mit dem Kerzenziehen in der Alten Mühle kombinieren.

Der schmucke Ausstellungsraum im 1. Stock des Museums ist ein idealer Ort, um sich im grossen Angebot an handgefertigten Kunstwerken und Gebrauchsgegenständen ein passendes Geschenk oder ein Schmuckstück für das eigene Heim auszusuchen. Für die Organisation des Koffermarktes verantwortlich zeichnet Nicole Rebholz Ingold, Co-Präsidentin des Vereins Museum Attiswil und Betreiberin des Blogs http://handgemachtesausdemkoffer.blogspot.com



Die 23 Ausstellerinen und Aussteller, die mit ingesamt 17 Koffern präsent sind, kommen vor allem aus den Kantonen Solothurn und Bern:



Basler Ursula, Aeschi

ubschmuckatelier

Binz Susanne & Wollschläger Monika, Attiswil

Weihnächtliches aus Stoff & Keramik

Grosjean Nicole, Lengnau

Nanenu

Gut Johanna, Zuchwil

Gute Handarbeit

Held Beatrice & Derendinger Daniel, Solothurn

Kreationen aus Glas & Holz

Hofer Gaby & Bodenann Daniel, Bannwil

Unikatschmuck aus altem Silberbesteck

Indelicato Christine & Portmann Nadia, Recherswil

Karten

Liniger Barbara

Unikatschmuck und Gebrauchsgegenstände aus handgemachten Glasperlen

Malär Julia, Attiswill

Selbstgenähtes für Kinder / MOOI

Mosimann Uebelhardt Edith & Bennouna Miriam, Balsthal

stil-shop

Niggli Caroline, Herzogenbuchsee

Weihnachten mit Liebe

Nussbaum Melanie, Attiswil

Taschen aus Wachstuch und Blache

Rebmann Silvia, Attiswil

Herzallerliebst

Scheidegger Martina, Attiswil

Florales zum Advent

Steiner Ursula, Flumenthal

Kunterbuntes Allerlei

Swager van Dok Marjo, Grenchen

Glasperlen

Zulauf Heidi, Attiswil & Ida Loose, Lohn

Gestrickt und Genäht

Im Erdgeschoss des Museums besteht die Gelegenheit, sich im Kaffeestübli bei hausgemachtem Gebäck, Apfelpunsch, Kaffee und Koffer-Cüplis zu unterhalten und zu stärken.

Geöffnet sind Koffermarkt und Kaffeestübli zu folgenden Zeiten:

Freitag, 13.11., 18-21 Uhr

Samstag, 14.11., 10-17 Uhr

Sonntag 15.11., 14-17 Uhr

Kerzenziehen mit Bienenwachs

Nur wenige Gehminuten dorfaufwärts in der Alten Mühle bieten Hansjörg Fischer und Sandra Fischer Rupp an denselben drei Tagen ihr ebenfalls schon zur Tradition gewordenes Kerzenziehen an. Der dazu benötigte Bienenwachs wird zu Fr. 3.50 je 100 Gramm angeboten. Im gleichen Raum besteht die Gelegenheit zum gemütlichen Verweilen bei Kürbissuppe, Würstli, Kuchen sowie warmen und kalten Getränken.

Die Öffnungszeiten:

Freitag, 13.11., 14-23 Uhr

Samstag, 14.11., 14-23 Uhr

Sonntag 15.11., 14-20 Uhr