Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 11. Januar 2017 feiert Herr Alfred Steiner, Löhrenstrasse 18, 5734 Reinach, seinen 97. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 22. Januar 2017 feiert Herr Erich Roth, Altersheim Sonnenberg, 5734 Reinach, seinen 96. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 11. Januar 2017 feiert Frau Hedwig Giger, Rosenweg 2, 5734 Reinach, ihren 94. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 10. Januar 2017 feiert Frau Dora Oberli, mit gesetzlichem Wohnsitz in 5734 Reinach, und Aufenthalt im Altersheim Dankensberg, Beinwil am See, ihren 93. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 20. Januar 2017 feiert Herr Paul Haller, Neuquartierstrasse 4, 5734 Reinach, seinen 93. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 01. Januar 2017 feiert Frau Maria Luisa Geria, Griensammlerstrasse 5, 5734 Reinach, ihren 92. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 05. Januar 2017 feiert Frau Josephine Obrist, Neuquartierstrasse 16, 5734 Reinach, ihren 92. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 02. Januar 2017 feiert Frau Maria Bitterli, Holunderweg 2, 5734 Reinach, ihren 91. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 06. Januar 2017 feiert Herr Rudolf Gloor, Dürrmattweg 4, 5734 Reinach, seinen 91. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 16. Januar 2017 feiert Frau Maria Amstutz, Floraweg 4, 5734 Reinach, ihren 90. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.