Am Neujahrsapéro wurde das Projekt «Eine Chronik für Freienwil» vorgestellt. Die 460 Freienwiler Haushalte werden für einen Bildband fotografiert. Den Anstoss für die Momentaufnahme gab ein privater «Chronist».

Anno 1907 wurde in Freienwil ein gewisser Franz Suter geboren. Als junger Mann wanderte er nach Kanada aus. Im Exil erstellte er einen exakten Plan seines Heimatdorfes in der Zeit zwischen 1840 und 1980 – aus der Erinnerung und «was mir überliefert wurde», wie Suter handschriftlich darauf notierte! Nicht nur das Strassennetz ist auf dem Papier zu sehen. Auch die «Sippenwanderungen», Beziehungen, Todesfälle, Liebeleien und Scheidungen – alles akribisch nachgeführt.

Dorothea Strauss, Leiterin Corporate Social Responsibility bei der Mobiliar Versicherung, präsentierte eine Kopie des Dokuments am Neujahrsapéro in der Mehrzweckhalle: «Das sind Wurzeln, Erinnerungen, eine Momentaufnahme. Es hat uns inspiriert für unser Pilotprojekt.» Anhand Porträts aller 2017 in Freienwil wohnhaften Menschen soll ein Panorama des heutigen 1000-Seelendorfes entstehen. Jung und alt, eingesessen und zugezogen, rechts wie links – Freienwil hat alles, was ein lebendiges Dorf ausmacht.

Künstlerin reiste für Präsentation an

Die Mobiliar hat bereits 2015 die Gemeinde mit einem Beitrag von 250 000 Franken für die Umlegung und Teilöffnung des Maasbachs Hochwasserschutz unterstützt. Diese Massnahmen sind Teil des Projekts «Neugestaltung Mitte», bei der die beiden Ortsteile Ost und West näher zusammenrücken. «Das hat mich sehr beeindruckt», sagt Strauss, der auch das Dorf auf Anhieb gefiel: «So wollen wir auch Prävention mit Kunst verbinden.» Darum beschloss die Mobiliar im letzten Jahr, das Präventionsprojekt künstlerisch zu begleiten in Form einer Chronik. Bereits an der Gemeindeversammlung im November wurde das Projekt kurz vorgestellt. Am Sonntag folgte nun die detaillierte Präsentation, zu der auch die Künstlerin Ruth Erdt angereist war.

Die auf Portraitfotografie spezialisierte Zürcherin (www.erdt.ch) wird die Bewohnerinnen und Bewohner der 460 Haushalte zwischen April und Oktober fotografieren. Sie zieht im Frühjahr für einige Monate nach Freienwil; eine Wohnung für sie und eine Assistentin wird angemietet. Auf einem Webtool via Homepage (www.freienwil.ch) sowie im info center Freienwil können sich die Einwohnerinnen und Einwohner für einen Fototermin eintragen. Ein Shooting dauert rund zwei Stunden. Fotografiert werden Einzelpersonen, aber auch Familien. Jeder Haushalt, der teilnimmt, erhält digital oder als Abzug eine Auswahl von Bildern zur eigenen Nutzung sowie den Bildband.

Im Frühsommer 2018 wird die Buchvernissage mit einem Dorffest gefeiert. «Wir dürfen stolz sein, für dieses Projekt ausgewählt worden zu sein», freute sich Gemeinderat Daniel Aeschbach, der den Neujahrsapéro organisierte. Den Kontakt zur Mobiliar pflegt Gemeindeammann Robert Müller, der die Chronik als wichtigen Faktor «für die Identität eines Dorfes» lobte. Als Dank für ihr Engagement überreichte er Dorothea Strauss einen Korb mit Spezialitäten aus dem Dorfschöpfli und dem Dorfladen. Musikalisch umrahmt wurde der Apéro mit rockigen Tönen von der Freienwiler Band Spool.

Asylwohnheim, Seifenkisten, Badenfahrt

Müller blickte aber auch auf die anstehenden politischen Geschäfte voraus: Nicht nur die erneute, intensive Suche nach Wohnraum für Asylbewerber wird den Gemeinderat auf Trab halten. Auch der Gestaltungsplan Mitte, das Projekt Bücklihof sowie die BNO-Revision müssen vorangetrieben werden. Müller nutzte die Gelegenheit auch, um der Gemeindeverwaltung für ihre Arbeit zu danken: «Sie hat ihre Aufgaben, inklusive Steuerwesen und Einwohnerkontrolle, hervorragend gelöst – und dies mit nur 2,7 Vollzeitstellen!»

Dann wurde fleissig auf 2017 angestossen, das bereits in der ersten Jahreshälfte viele Ereignisse für das kleine Dorf bereit hält. Bereits am 25. Januar findet der Spatenstich zum Umbau des ehemaligen Restaurants Weisser Wind statt. Der Landfrauenverein feiert sein 50-jähriges Bestehen an der Jubiläums-GV am 23. Januar. Im Mai soll die Gemeinde die Unicef-Zertifizierung «kinderfreundliche Gemeinde» erhalten. Ebenfalls im wird ein internationales Seifenkistenrennen in Freienwil durchgeführt, an dem 7- bis 16-jährige Jugendliche aus der ganzen Schweiz und aus Österreich teilnehmen. Im Juni verreist die ganze Schule für eine Woche in einen anderen Kanton. Vom 18. bis 27. August wird Freienwil erstmals seit 27 Jahren wieder an der Badenfahrt vertreten sein. Die Vorbereitungen für die Bergbeiz mit Take-Away-Bar auf dem Theaterplatz laufen bereits auf Hochtouren.