Am vergangenen Wochenende fanden sich die Schüler der KUNG

FU SCHULE MARTIN SEWER in der Sporthalle Langweg in

Oberrieden zum 24. Shaolin Masters Turnier, dem dritten und

letzten Turnier des Jahres, ein. Bevor die Athleten aber ihr

Können sowohl im Formen Turnier, Vollkontaktwettkampf (Lei

Tai) als auch in den Push Hands (Stossende Hände) Disziplinen

unter Beweis stellen durften, wurden am Morgen zunächst die

Graduierungsprüfungen unter dem wachsamen Auge von

Grossmeister Martin Sewer, Träger des 8. Dan im Hung Gar Kung

Fu und Nachfolger seines Lehres, Grossmeister Chiu Chi Ling (10.

Dan), abgenommen. Auch sein Instruktorenteam, unter denen

sich der Schulleiter aus Aarau, Pascal Plüss, 3. Dan Hung Gar

Kung Fu, befand, prüften die Schüler auf Herz und Nieren. Jede

und jeder gab sein Bestes und Äusserstes, denn bei der KUNG FU

SCHULE MARTIN SEWER wird, wie es die Tradition verlangt, auf

Qualität gesetzt. Die Schüler zeigten Willensstärke, Ausdauer,

Kraft und Schnelligkeit, so wie man dies von einem Lernenden

des Hung Gar Kung Fu nur allzu gut kennt. Nach mehr als einer

Stunde Schweiss und Konzentration unter der Führung der

Instruktoren war die harte Prüfung dann auch schon vorbei. Die

neuen Schärpen und Zertifikate wurden anschliessend von

Grossmeister Martin Sewer, 8. Dan Hung Gar Kung Fu, persönlich

an die Schüler überreicht, welche alle mit einem strahlenden

Gesicht die Ehre der neuen hart erkämpften Gradierung

entgegennahmen.

Nach einer kurzen Mittagspause folgte schliesslich das sehnlichst

erwartete “Shaolin Masters” Turnier. Eröffnet wurde dieses ganz

gemäss der Tradition mit einem Löwentanz, der dem Turnier das

nötige Glück verheissen sollte. Im Formen Wettkampf ging es

diesmal heiss zu und her. Schüler aus den verschiedenen

traditionellen Kung Fu Schulen der Schweiz, wie dem Shaolin

Ch’an Tempel aus Luzern und auch dem Gastgeber, der KUNG FU

SCHULE MARTIN SEWER, wetteiferten um die begehrten

Siegesmedaillen. Auch im Hung Gar Push Hands (Stossende

Hände) Wettkampf für Erwachsene und im Lei Tai Vollkontakt

Wettkampf (Lei Tai) gaben sich die Teilnehmer keine Blösse. Im Vollkontakt Turnier erreichte der Aarauer Schüler Carlo Wunderlin den 3. Platz und schaffte es somit auf das Podest.

Selbst bei den Siegerehrungen gab es nur Gewinner am Shaolin

Masters Turnier. “Entweder du bist siegreich oder du hast

dazugelernt - gewonnen hast du so oder so”, lautet einer der

wohl bekanntesten Merksätze von Grossmeister Martin Sewer, 8.

Dan Hung Gar Kung Fu. Das 24. Shaolin Masters war ein

erfolgreicher Abschluss des Kung Fu Jahres 2016, mit

überragenden Leistungen aller Teilnehmer und einer riesigen

Vorfreude auf des kommende Turnierjahr.