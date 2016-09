Vor 50 Jahren habt Ihr Euch das Jawort gegeben, Euch einander versprochen. In diesen vergangen Jahren durftet Ihr sicherlich viele schöne und unvergessliche Momente miteinander teilen. In schwierigen Zeiten aber wart Ihr füreinander da und habt Euch gegenseitig Halt gegeben. Dies alles macht es aus - das Leben -. Wir gratulieren Euch von ganzem Herzen und wünschen Euch noch viele wunderbare Momente in Zweisamkeit. Martin, Doris, Janis und Mattia