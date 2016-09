Die Schützengesellschaft Mellstorf hat zum diesjährigen Herbstschiessen am 3./10.und 11.September eingeladen. Die Schützinnen und Schützen aus nah und fern fanden den Weg auf die Schiessanlage „Wolfhag“ Siglistorf. Auch der befreundete Verein SG-Tell Gams waren von der Ostschweiz mit dabei.

Am Wettkampf beteiligten sich 290 Teilnehmer davon 14 Junioren. Das Schiessprogramm war vom BSVZ bestimmt. A10 / 2 Probe, 2 Serie 3 Serie 5 Serie. Die Kranzquote liegt bei 65.5 %.

Trotz den hochsommerlichen Temperaturen durfte der zur Tradition gehörende „Suppe mit Spatz“ nicht fehlen. Um und im Schützenhaus waren nur freundliche Gesichter anzutreffen, das auch für einen reibungslosen und unfallfreien Schiessanlass sorgte.

Der Festwirt Meinrad Rohner und seine Helfer versorgten die Gäste in der Schützenstube, sodass dieses Herbstschiessen noch nach Jahren in guter Erinnerung bleibt.

Einzelrangliste vom Herbstschiessen BSVZ



99: Christian Vock, Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden. 98: Edith Linder, Leuggern sg; Willy Linder, Leuggern sg; Marco Müller, Tegerfelden Schützengesellschaft. 97: Roger Lenherr, Gams Schützengesellschaft Tell. 96: André Büchler, Bachs Schiessverein; Walter Suter, Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden; René Kaiser, Gams Schützengesellschaft Tell; Marcel Dietiker, Niederlenz Schützenverein Chestenberg. 95: Remo Bugmann, Döttingen Schützengesellschaft; Mirjam Schneider, Döttingen Schützengesellschaft; Martin Schütz, Leuggern sg. 94: Michael Albrecht, Bachs Schiessverein; Hugo Vögele, Bachs Schiessverein; Conny Füglister, Döttingen Schützengesellschaft; Josef Lenherr, Gams Schützengesellschaft Tell; Urs Alder, Lengnau AG Schützengesellschaft; David Linder, Leuggern sg. 93: Ivan Füglister, Döttingen Schützengesellschaft; Fritz Füglister, Döttingen Schützengesellschaft; Marlyse Kuhn, Döttingen Schützengesellschaft; Mirko Weselsky, Döttingen Schützengesellschaft; Mario Keller, Eien-Kleindöttingen SB; Gilbert Hügli, Full-Reuenthal SV; Alfred Sonderegger, Gams Schützengesellschaft Tell; Hans Peter Schwenk, Lengnau AG Schützengesellschaft; Werner Fink, Nussbaumen b.Baden Freischützen Obersiggenthal; Rolf Müller, Villigen SG; Luzia Dellsperger, Zurzach Schützengesellschaft. 92: Heinz Keller, Böbikon fs; Daniel Vogel, Diegten Schützengesellschaft; Paul Spuler, Endingen SG; Ulrich Amsler, Frick Freier Schiessverein; René Faude, Gippingen Schützen Gippingen; Stefan Angst, Mellstorf Schützengesellschaft; Josef Wengert, Rottenschwil-Werd Freier Schiessverein; Oliver Müller, Schneisingen SV; Susi Müller, Tegerfelden Schützengesellschaft; Willi Hauenstein, Unterendingen Freier Schiessverein; Urs Berner, Villigen SG; Paul Meierhofer, Weiach Schützengesellschaft; Rolf Dellsperger, Zurzach Schützengesellschaft. 91: Martin Ehrbar, Bachs Schiessverein; Thomas Schütz, Bachs Schiessverein; Max Käser, Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden; Fritz Morgenthaler, Eien-Kleindöttingen SB; Stephan Schmid, Full-Reuenthal SV; Paul Kaiser, Gams Schützengesellschaft Tell; Monika Lenherr -Vetsch, Gams Schützengesellschaft Tell; Silvia Lippuner -Scherrer, Gams Schützengesellschaft Tell; Pascal Andres, Leuggern sg; Roger Ehrensperger, Mellstorf Schützengesellschaft; Othmar Rohner, Mellstorf Schützengesellschaft; Felix Rohner, Mellstorf Schützengesellschaft; Emil Bernegger, Niederweningen Freischützen; Paula Meier, Niederweningen Freischützen; Roger Ruf, Nussbaumen b.Baden Freischützen Obersiggenthal; Reto Schwitter, Schneisingen SV; Patric Nyffeler, Villigen SG; Thomas Schatzmann, Villigen SG; Thomas Baumgartner, Weiach Schützengesellschaft. 90: Urs Frei, Böttstein SG; Doly Blum, Döttingen Schützengesellschaft; Werner Digel, Kirchdorf FS; Heinz Landös, Klingnau Pontonierschützen; Stefan Baumgartner, Leibstadt Schiessverein; Hansjörg Rieben, Leibstadt Schiessverein; Markus Müller, Lengnau AG Schützengesellschaft; Willi Dubach, Remetschwil Schützengesellschaft; Hans Müller, Tegerfelden Schützengesellschaft; Michael Baumgartner, Zurzach Schützengesellschaft. 89: Rico Masanti, Döttingen Schützengesellschaft; Michael Kappeler, Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden; Peter Lippuner, Gams Schützengesellschaft Tell; Karl Erni, Gebenstorf Freischützen; Michel Meier, Gippingen Schützen Gippingen; Marlies Schildknecht, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft; Rudolf Stettler, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft; Ruedi Baumgartner, Kirchdorf FS; Eduard Baumgartner, Tegerfelden Schützengesellschaft; Kurt Mühlebach, Tegerfelden Schützengesellschaft; Daniel Mühlebach, Tegerfelden Schützengesellschaft; Bernhard Graf, Villigen SG; Silvan Kalt, Zurzach Schützengesellschaft. 88: Peter Schertenleib, Bachs Schiessverein; Mario Lerf, Döttingen Schützengesellschaft; Urs Schneider, Döttingen Schützengesellschaft; Manfred Willi, Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden; Rudolf Herzog, Endingen SG; Markus Baldinger, Freienwil Freier Schiessverein; Martin Weiss, Full-Reuenthal SV; Burkhard Stricker, Gams Schützengesellschaft Tell; Marcel Baldinger, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft; Oswald Spuhler, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft; Marco Knecht, Leibstadt Schiessverein; Vinzenz Kofmehl, Lengnau AG Schützengesellschaft; Franz Stutz, Lengnau AG Schützengesellschaft; Bruno Beerli, Leuggern sg; Viktor Madl, Schneisingen SV; Robert Schilli, Tegerfelden Schützengesellschaft; Dominique Berner, Villigen SG; Thomas Huber, Villigen SG; Kevin Oeschger, Zurzach Schützengesellschaft. 87: Hans Rhyner, Eien-Kleindöttingen SB; Konrad Keller, Endingen SG; Beat Bolliger, Full-Reuenthal SV; Karl Erne, Full-Reuenthal SV; Walter Schön, Full-Reuenthal SV; Markus Spuhler, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft; Dieter Stoll, Leibstadt Schiessverein; Fridolin jun. Kloter, Lengnau AG Schützengesellschaft; Sacha Rauch, Nussbaumen b.Baden Freischützen Obersiggenthal; Uwe Bachmann, Unterendingen Freier Schiessverein; Jan Hovind, Villigen SG; Marcel Wieser, Villigen SG. 86: Walter Albrecht, Bachs Schiessverein; Hans Binkert, Eien-Kleindöttingen SB; Armin Hauser, Eien-Kleindöttingen SB; Marco Mele, Endingen SG; Urs Spuler, Endingen SG; Thomas Werder, Endingen SG; Stefan Burger, Freienwil Freier Schiessverein; Albert Graf, Full-Reuenthal SV; Urs Schneider, Kirchdorf FS; Fredy Eugster, Langnau a.A. Albis-Schützenverein; Rolf Müller, Leibstadt Schiessverein; Georg Pauletto, Leibstadt Schiessverein; Roland Burger, Lengnau AG Schützengesellschaft; Andrea Grieder, Leuggern sg; Karl Merki, Niederweningen Freischützen; Otto Käppeli, Rottenschwil-Werd Freier Schiessverein; Karl Utzinger, Schleinikon Schiessverein von der Lägern; Bruno Keller, Villigen SG; Kurt Baumgartner, Weiach Schützengesellschaft. 85: Adrian Köchli, Bachs Schiessverein; Roland Laube, Böbikon fs; Stefan Ringele, Böttstein SG; Ignaz Meier, Döttingen Schützengesellschaft; Michael Wyss, Döttingen Schützengesellschaft; Rolf Wiederkehr, Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden; Oskar Kalt, Eien-Kleindöttingen SB; Josef Kalt, Eien-Kleindöttingen SB; Viktor Spuhler, Eien-Kleindöttingen SB; Alfred Fässler, Ettenhausen Militärschiessverein; Bruno Binkert, Full-Reuenthal SV; Max Meier, Gippingen Schützen Gippingen; Daniel Märki, Klingnau Pontonierschützen; Daniela Vögele, Klingnau Pontonierschützen; Rolf Gärtner, Leibstadt Schiessverein; Hans Dähler, Leuggern sg; Paul Schwere, Leuggern sg; Josef Laube, Mellstorf Schützengesellschaft; Martin Schweri, Mellstorf Schützengesellschaft; Urs Wolf, Mellstorf Schützengesellschaft; Johannes Wenzinger, Schneisingen SV; Severin Baumgartner, Tegerfelden Schützengesellschaft; Hans Bisig, Unterengstringen Schützengesellschaft; Walter Märki, Villigen SG; Walter Dellsperger, Zurzach Schützengesellschaft. 84: Josua Schneiter, Birsfelden Schützengesellschaft; Markus Meyer, Böbikon fs; René Rohr, Büblikon Freischützen; Daniel Keller, Döttingen Schützengesellschaft; Rudolf Lerf, Döttingen Schützengesellschaft; Patrick Erne, Full-Reuenthal SV; Doris Rennhard, Full-Reuenthal SV; Bruno Gärtner, Leibstadt Schiessverein; Marco Kuhn, Leibstadt Schiessverein; Bruno Baumgartner, Leuggern sg; Peter Grünenfelder, Schneisingen SV. 83: Robert Müller, Freienwil Freier Schiessverein; Karl Tröndle, Gebenstorf Freischützen; Robert Eckert, Leibstadt Schiessverein; Hansruedi Eckert, Leibstadt Schiessverein; Franz Suter, Lengnau AG Schützengesellschaft; Michael Wüst, Niederweningen Freischützen; Peter Piccapietra, Rietheim Schützengesellschaft Rietheim-Koblenz; Roger Tanner, Schneisingen SV; Dieter Märki, Villigen SG. 82: Roger Frei, Böttstein SG; Eduard Decurtins, Döttingen Schützengesellschaft; Anton Vögele, Döttingen Schützengesellschaft; Peter Kleiner, Endingen SG; Sascha Graf, Full-Reuenthal SV; Ulrich Böhler, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft; André Pedrazzi, Leuggern sg; Pravit Bolliger, Niederweningen Freischützen; Ernst Dambach, Oberbözberg Schützengesellschaft; Andreas Tritten, Schneisingen SV; Roland De Min, Villigen SG; Karin Klose, Weiach Schützengesellschaft. 81: Hans Meile, Birsfelden Schützengesellschaft; Werner Suter, Freienwil Freier Schiessverein; Peter Schöni, Full-Reuenthal SV; Walter Stäuble, Gippingen Schützen Gippingen; Ulrich Rohner, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft; Felix Schneider, Kirchdorf FS; Bernhard Kuhn, Leibstadt Schiessverein; Sebastian Widmer, Schneisingen SV; Hermann Wyss, Schneisingen SV; Raphael Erdin, Tegerfelden Schützengesellschaft; Ernst Locher, Villigen SG; Sandro Böhler, Zurzach Schützengesellschaft. 80: Felix Laube, Böbikon fs; Kurt Wolfer, Dägerlen Schützenverein; Hans Burger, Freienwil Freier Schiessverein; Mike Vögele, Klingnau Pontonierschützen; Markus Umbricht, Lengnau AG Schützengesellschaft; Louis Tanner, Schneisingen SV; Josef Baumgartner, Tegerfelden Schützengesellschaft; Elsbeth Müller, Tegerfelden Schützengesellschaft; Sascha Senn, Unterendingen Freier Schiessverein; Paul Baumann, Villigen SG. 79: Christoph Schütz, Bachs Schiessverein; Bruno Laube, Böbikon fs; Martin Spuler, Endingen SG; Hubert Spuler, Endingen SG; Julius Graf, Full-Reuenthal SV; Richard Häfeli, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft; Siegfried Schweri, Mellstorf Schützengesellschaft; Werner Stäuble, Sulz AG Talschützen; Christine Rub, Unterendingen Freier Schiessverein; Angela Steinacher, Villigen SG; Brigitte Griesser, Weiach Schützengesellschaft; Silvia Hofer, Zurzach Schützengesellschaft. 78: Urs Binder, Döttingen Schützengesellschaft; Dominik Binkert, Full-Reuenthal SV; Willi Vogt, Leibstadt Schiessverein; Cecilia Mühlebach, Leuggern sg; Roman Palla, Leuggern sg; Johann Rohner, Mellstorf Schützengesellschaft; René Rohner, Mellstorf Schützengesellschaft. 77: Markus Frei, Full-Reuenthal SV; Heinz Hostettler, Gebenstorf Freischützen; Arnold Sutter, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft; Otto Bugmann, Klingnau Pontonierschützen; Joachim Bühlmann, Leibstadt Schiessverein; Peter Kummer, Lengnau AG Schützengesellschaft; Daniel Laube, Mellstorf Schützengesellschaft; Eugen Rohner, Mellstorf Schützengesellschaft; August Müller, Tegerfelden Schützengesellschaft; Bernhard Rub, Unterendingen Freier Schiessverein. 76: Ivan Weiss, Endingen SG; Franz Meyer, Lengnau AG Schützengesellschaft; Josef Rohner, Mellstorf Schützengesellschaft; Andreas Rohner, Mellstorf Schützengesellschaft; Jakob Utzinger, Niederweningen Freischützen; Alex Frei, Rietheim Schützengesellschaft Rietheim-Koblenz. 75: Franz Schmid, Full-Reuenthal SV; Rudolf Weiss, Full-Reuenthal SV; Wilhelm Schildknecht, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft; Ueli Laube, Mellstorf Schützengesellschaft. 74: Huldrych Egli, Full-Reuenthal SV; René Rennhard, Full-Reuenthal SV; Bruno Weiss, Full-Reuenthal SV; Felix Emmenegger, Leuggern sg. 73: Johann Steinacher, Leibstadt Schiessverein; Annamarie Emmenegger, Leuggern sg; Arnold Wäspi, Nussbaumen b.Baden Freischützen Obersiggenthal; Liliane Zlauwinen, Schleinikon Schiessverein von der Lägern; Beatrice Emmenegger, Schneisingen SV; Falk Hoferichter, Unterendingen Freier Schiessverein. 72: Andreas Laube, Böbikon fs; Bruno Baumgartner, Böttstein SG. 71: Damian Laube, Mellstorf Schützengesellschaft; Urs Schuhmacher, Mellstorf Schützengesellschaft. 70: Hans Strittmatter, Böbikon fs; Peter Weiss, Niederweningen Freischützen; Stefanie Heuberger, Zurzach Schützengesellschaft. 69: David Graf, Full-Reuenthal SV; Josef Bugmann, Klingnau Pontonierschützen; Matthias Rohrer, Zurzach Schützengesellschaft. 68: Anton Wolleb, Gebenstorf Freischützen; Kevin Emmenegger, Leuggern sg; Heiri Rohner, Mellstorf Schützengesellschaft. 67: Udo Schenk, Gippingen Schützen Gippingen. 66: Andreas Rohner, Mellstorf Schützengesellschaft. 65: Othmar Suter, Freienwil Freier Schiessverein; Erwin Jetzer, Mellstorf Schützengesellschaft; Stefan Madl, Schneisingen SV. 64: Josef Ammann, Full-Reuenthal SV; Patrick Rohner, Mellstorf Schützengesellschaft; Sandra Schneeberger, Mellstorf Schützengesellschaft. 63: Thomas Maise, Rietheim Schützengesellschaft Rietheim-Koblenz; Willi Baumgartner, Weiach Schützengesellschaft. 62: Richard Vögele, Klingnau Pontonierschützen. 59: Alex Mittler, Döttingen Schützengesellschaft; Reto Spuler, Endingen SG; Stephan Weiss, Gebenstorf Freischützen. 58: Peter Gülck, Gippingen Schützen Gippingen. 57: Erich Weibel, Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft. 56: Hansruedi Zoller, Freienwil Freier Schiessverein; Willhelm Rüegg, Rietheim Schützengesellschaft Rietheim-Koblenz. 53: Ernst Frei, Rietheim Schützengesellschaft Rietheim-Koblenz; Johann Emmenegger, Schneisingen SV. 22: Nicolas Senn, Unterendingen Freier Schiessverein.