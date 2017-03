Anfangs März hielt der Männerchor seine 108. Generalversammlung im Rest. Lamm ab. Präsident Thomas Zuber begrüsste die anwesenden Ehrenmitglieder, Aktiven und ein Passivmitglied. Zur Eröffnung bat er den Dirigenten, Wolfgang Böhler, das Lied "Tafelrunde" anzustimmen. Danach wurden die üblichen Traktanden behandelt. Bei den Ehrungen wurde mit einer Schweigeminute des im letzten November verstorbenen Ehrenmitglieds Martin Bur gedacht. Für fleissigen Besuch von Proben und Anlässen konnten sechs Sänger geehrt werden. Bei den Mutationen stand leider einem Austritt kein einziger Eintritt gegenüber, dies trotz intensivster Werbung im Jahr 2016. Bei den Wahlen stellten sich alle Bisherigen wieder zur Verfügung, jedoch zum Teil mit Einschränkungen von Zusatzaufgaben in ihren jeweiligen Ämtern. Dies führte zu einer Diskussion, wie denn die Zukunft des Männerchors noch aussehen soll. Der Vorstand erhielt den Auftrag, einen diesbezüglichen Vorschlag auszuarbeiten und an einer im Mai stattfindenden Vereinsversammlung zu präsentieren. Bei der Genehmigung des neuen Jahresprogramms wurde schweren Herzens beschlossen, auf den Unterhaltungsabend am Neujahr zu verzichten. An den beiden letzten Neujahrsabenden hat der Präsident bereits auf eine solch mögliche Entscheidung hingewiesen! Der alljährliche Gönnereinzug im Juni wird deshalb auch nicht mehr durchgeführt. Alle waren sich aber einig, dass weiterhin gesungen werden soll und man bei "Ständeli's", an einem Gottesdienst und am 1. November bei der oek. Totenfeier auftreten werde. Nach dem offiziellen Teil durfte ein feines Nachtessen, zubereitet vom Wirt Markus Haas, eingenommen werden.